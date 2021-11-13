Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211113/hindistanin-baskenti-yeni-delhide-hava-kirliligi-nedeniyle-egitime-ara-verildi-1050774805.html
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verildi
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verildi
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de tehlikeli boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle eğitime bir hafta ara verildi. 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T22:17+0300
2021-11-13T22:17+0300
dünya
hindistan
yeni delhi
hava kirliliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104053/86/1040538654_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4af1f9aa7e9c9356015a2cd132f479e6.jpg
Yeni Delhi başbakanı Arvind Kejriwal, gazetecilere verdiği demeçte, başkentteki hava kirliliğine karşı alınan tedbirleri duyurdu.Kejriwal, "acil durum benzeri bir durumla" karşı karşıya olunduğunu itiraf ederek, "Okullar bir hafta kapalı kalacak ve dersler çevrim içi yapılacak." dedi.İnşaat faaliyetlerinin 14 Kasım'dan 17 Kasım'a kadar durdurulduğunu vurgulayan Kejriwal, kamu çalışanlarının da işlerini bir hafta boyunca evden sürdüreceğini kaydetti.Kejriwal, söz konusu tedbirlerle hava kirliliği nedeniyle karşı karşıya kalınan "acil durum benzeri durumla" mücadele edilmesinin amaçlandığına işaret ederek, Yüksek Mahkemeye sokağa çıkma yasağı uygulanması teklifinde bulunacaklarını belirtti.Kejriwal, hava koşullarının ağırlaşması halinde ilave tedbirlerin yürürlüğe konulacağını ifade etti.Hava kirliliği son yıllarda Yeni Delhi'nin en önemli sorunlarının başında geliyor. Şehir, dünyanın en kirli başkentlerinden biri olarak gösteriliyor.2019'da yapılan bir araştırmada Hindistan'ın hava kirliliğinin ülkede 1,2 milyondan fazla kişinin ölümünde etkili olduğu öne sürülmüştü.Chicago Üniversitesi Enerji Politikası Enstitüsü (EPIC) tarafından yayınlanan bir çalışma ise Hindistan’da tehlikeli boyutlara ulaşan hava kirliliğinin milyonlarca insanın yaşam süresini 9 yıla kadar kısaltabileceğini ortaya koymuştu.Yeni Delhi'de özellikle kasım-ocak aylarında çiftçilerin anız yakması, şehirdeki kömürle çalışan tesislerin ve endüstriyel işletmelerin faaliyetleri nedeniyle hava kirliliği en yüksek seviyelere ulaşıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211108/biskek-en-kirli-havali-sehirler-siralamasinda-delhiyi-geride-birakarak-ilk-siraya-yerlesti-1050598711.html
hindistan
yeni delhi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104053/86/1040538654_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_eb11b51fc1a2153aa9f7bb8159a3979b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hindistan, yeni delhi, hava kirliliği

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verildi

22:17 13.11.2021
© REUTERS / Anushree FadnavisHindistan'daki hava kirliliği
Hindistan'daki hava kirliliği - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
© REUTERS / Anushree Fadnavis
Abone ol
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de tehlikeli boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle eğitime bir hafta ara verildi.
Yeni Delhi başbakanı Arvind Kejriwal, gazetecilere verdiği demeçte, başkentteki hava kirliliğine karşı alınan tedbirleri duyurdu.
Kejriwal, "acil durum benzeri bir durumla" karşı karşıya olunduğunu itiraf ederek, "Okullar bir hafta kapalı kalacak ve dersler çevrim içi yapılacak." dedi.
İnşaat faaliyetlerinin 14 Kasım'dan 17 Kasım'a kadar durdurulduğunu vurgulayan Kejriwal, kamu çalışanlarının da işlerini bir hafta boyunca evden sürdüreceğini kaydetti.
Kejriwal, söz konusu tedbirlerle hava kirliliği nedeniyle karşı karşıya kalınan "acil durum benzeri durumla" mücadele edilmesinin amaçlandığına işaret ederek, Yüksek Mahkemeye sokağa çıkma yasağı uygulanması teklifinde bulunacaklarını belirtti.
Kejriwal, hava koşullarının ağırlaşması halinde ilave tedbirlerin yürürlüğe konulacağını ifade etti.
Hava kirliliği son yıllarda Yeni Delhi'nin en önemli sorunlarının başında geliyor. Şehir, dünyanın en kirli başkentlerinden biri olarak gösteriliyor.
2019'da yapılan bir araştırmada Hindistan'ın hava kirliliğinin ülkede 1,2 milyondan fazla kişinin ölümünde etkili olduğu öne sürülmüştü.
Chicago Üniversitesi Enerji Politikası Enstitüsü (EPIC) tarafından yayınlanan bir çalışma ise Hindistan’da tehlikeli boyutlara ulaşan hava kirliliğinin milyonlarca insanın yaşam süresini 9 yıla kadar kısaltabileceğini ortaya koymuştu.
Yeni Delhi'de özellikle kasım-ocak aylarında çiftçilerin anız yakması, şehirdeki kömürle çalışan tesislerin ve endüstriyel işletmelerin faaliyetleri nedeniyle hava kirliliği en yüksek seviyelere ulaşıyor.
Bişkek'te hava kirliliği sorunu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
DÜNYA
Bişkek, en kirli havalı şehirler sıralamasında Delhi'yi geride bırakarak ilk sıraya yerleşti
8 Kasım, 20:24
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:04Cebelitarık Teknik Direktörü Julio Ribas: Türkiye bizden üstündü
22:48Rusya: İdlib’de militanların saldırısında 2 Suriyeli asker hayatını kaybetti
22:37Türkiye genelindeki 112 acil çağrı merkezleri 89 milyon çağrıyı yanıtladı
22:28Rus Dışişleri: ABD'nin Rusya'ya yönelik suçlamaları giderek daha agresif hale geliyor
22:17Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verildi
21:56Türkiye A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık'ı 6-0 yendi
21:27Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 kişi tutuklandı
21:18Türk tekvandocu Yiğithan Kılıç, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu
21:07Milli Savunma Bakanlığı: TCG Yavuz fırkateynimiz Batı Karadeniz’de geçiş eğitimi icra etti
20:56Kargoyla gelen uyuşturucuya narkotik el koydu
20:38Belarus Dışişleri: AB, göçmen krizi konusunda Minsk ile diyalog kurmaya istekli değil
20:14Rus Dışişleri: Batı'nın göçmen krizine karşı tutumu kabul edilemez
19:45Bakan Elvan: Doğalgaz 100 liraya mal oluyor, 25 liraya veriyoruz
19:33'Mauro Icardi, PSG'den ayrılmak istiyor'
19:28Türkiye'de 22 bin 583 kişinin Kovid testi pozitif çıktı, 215 kişi hayatını kaybetti
19:10Ekvador'da cezaevinde çıkan çatışmalarda 51 mahkum hayatını kaybetti
19:00Yavru kedi bacakları kesilmiş halde bulundu
19:00Ukrayna Savunma Bakanı: Ülkenin güney sınırlarına 'Neptün' gemisavar füze sistemi yerleştireceğiz
18:51Sudan'da darbe karşıtı gösterilerde 2 kişi daha hayatını kaybetti
18:35Bacadan binaya girdi, girdiği yerde sıkışınca yardımına itfaiye ekipleri yetişti