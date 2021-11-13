https://tr.sputniknews.com/20211113/israil-turkiyede-tutuklanan-iki-vatandasinin-casus-oldugu-iddiasini-reddetti-1050765408.html

İsrail, Türkiye'de tutuklanan iki vatandaşının casus olduğu iddiasını reddetti

İsrail, Türkiye'de tutuklanan iki vatandaşının casus olduğu iddiasını reddetti

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin fotoğrafını çektikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve 'siyasal ve askeri... 13.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-13T13:52+0300

2021-11-13T13:52+0300

2021-11-13T13:59+0300

türkiye

israil

ajan

tutuklama

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Çiftin devlet için çalıştığını yalanlayan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, tutuklu çiftin en kısa zamanda cezaevinde bakanlık yetkililerince ziyaret edilmesini umduğunu söyledi.İsrail medyasından i24'ün aktardığı habere göre, Natali Vaknin'in kardeşi, Ynet haber sitesine verdiği demeçte, kardeşinin çektiği fotoğrafı aile WhatsApp grubuna attığını söyledi.İsrail Dışişleri Bakanlığı, hem Vaknin çiftinin ailesi hem de Türk yetkililerle temasta olunduğunu duyurdu.Tutuklanan çiftin İsrail'de otobüs şoförü olarak çalıştıkları ve önceki evlilikleri de dahil toplam 5 çocukları olduğu bildiriliyor.BBC'nin aktardığı habere göre de, Natali and Mordi Vaknin isimli İsrail vatandaşlarının tutuklama gerekçesi olarak Türkiye ve İsrail medyasında farklılıklar yer aldı.Anadolu Ajansı çiftin, Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın Üsküdar'daki konutunun fotoğrafını çektiği için tutuklandığını bildirirken İsrail medyasında çiftin tekne turunda Dolmabahçe Sarayı'nı fotoğraflarken gözaltına alındığı yazıldı.Haaretz gazetesinde açıklamaları yer alan tutuklanan çiftin avukatı, "Tek suçları, bir bot gezisi sırasında Erdoğan'ın sarayını fotoğraflamaktı" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211112/erdoganin-konutunu-fotografladiklari-iddia-edilmisti-israilli-cift-dahil-3-kisi-tutuklandi-1050750125.html

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