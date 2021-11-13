https://tr.sputniknews.com/20211113/istanbul-havalimaninda-16-bin-dolar-degerindeki-cep-telefonlarini-calan-5-kisi-yakalandi-1050762094.html

İstanbul Havalimanı'nda 16 bin dolar değerindeki cep telefonlarını çalan 5 kişi yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda 16 bin dolar değerindeki cep telefonlarını çalan 5 kişi yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda transit geçiş yapan kargoları, uçaktan uçağa nakil olurken kameraların görmediği yerlerde açarak içinde bulunan 16 bin dolar... 13.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-13T10:39+0300

2021-11-13T10:39+0300

2021-11-13T10:39+0300

türkiye

cep telefonu

hırsızlık

istanbul havalimanı

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İstanbul Havalimanı yetkilileri transit kargo paketlerinden bazılarının farklı zamanlarda açıldığını ve içinde bulunan cep telefonlarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada hırsızların paketleri kameraların olmadığı bölgelerde kimseye fark ettirmeden açtıklarını içinden cep telefonlarını aldıktan sonra tekrar paketleri kapattığını tespit etti.Hırsızlığın ancak kolinin gideceği yere ulaştığında ortaya çıktığı tespit edildi.Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri İstanbul Havalimanında yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu, hırsızlığı yaptığı belirlenen havalimanında yer hizmetlerini yürüten taşeron firmalarda çalışan 5 şüphelinin kimliğini tespit etti.Önceki gün düzenlenen operasyonla şüpheliler Taha S.(24), Hikmet B.(34), Fatih T.(28), Selami Ç.(31) ile Volkan G.(33) gözaltına alındı.Polis yaptığı çalışmalarda bazı güvenlik kamera görüntülerine de ulaştı. Görüntülerde kargoları taşıyan şüphelilerden biri aracı sağa çekerek, sözde kargoları kontrol ediyormuş gibi yaparak paketlerin kameraya bakmayan tarafındaki taraftan yırtarak hırsızlık yaparken görüldü.Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüphelilerin 16 bin 161 dolar değerinde telefon çaldıkları tespit edildi.Poliste işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden Taha S., Hikmet B., Fatih T., Selami Ç. tutuklandı. Volkan G. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

türkiye

istanbul havalimanı

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cep telefonu, hırsızlık, istanbul havalimanı