https://tr.sputniknews.com/20211113/istanbulda-kalpazan-operasyonu-40-bin-sahte-100-dolar-ve-yarim-milyon-kraliyet-pulu-ele-gecirildi-1050771089.html

İstanbul'da kalpazan operasyonu: 40 bin sahte 100 dolar ve yarım milyon kraliyet pulu ele geçirildi

İstanbul'da kalpazan operasyonu: 40 bin sahte 100 dolar ve yarım milyon kraliyet pulu ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyon yaptığı bir iş yerinde 40 bin sahte 100 dolar ile 500 bin İngiltere Kraliyet pulu ele geçirildi. 13.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-13T18:05+0300

2021-11-13T18:05+0300

2021-11-13T18:05+0300

türkiye

istanbul

operasyon

dolar

sahte para

ingiliz kraliyet ailesi

kalpazanlık

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Jandarma ekipleri, yurt dışında yaşayan bazı kişilerin Türkiye’de sahte döviz imal etmek üzere Y.Y.G. ile irtibata geçtiği bilgisini aldı.Sahtecilik suçundan sabıkası olduğu da belirlenen Y.Y.G'yi takibe alan ekipler, şüphelinin Zeytinburnu'nda kiraladığı bir iş yerini matbaaya çevirdiği, sahte para basmak için özel kağıt ve boya temin ettiğini tespit etti.İşyerini darphaneye çevirmişlerEkipler, yaptığı operasyonla şüphelinin iş yerini, yazıcılar, para sayma makinaları, hologramlar, sahte para kalıpları, ultraviyole ışık cihazları ve ofset matbaa makinesi ile adeta küçük bir darphaneye çevirdiğini ortaya çıkardı.Sahte paranın daha seri basılması için ofset matbaa makinelerinde kullanılan çinko kalıp yaptırdığı belirlenen şüpheli Y.Y.G. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.Aramada piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan 40 bin sahte 100 dolar, değeri yaklaşık 7 milyon lira olan 500 bin İngiltere Kraliyet pulu ile 500 Fransız kimlik kartı bulundu.Sahte para üretiminde kullanılan yazıcılar, para sayma makinaları, hologramlar, sahte para kalıpları, ultraviyole ışık cihazları ve ofset matbaa makinesi de aramalarda ele geçirildi.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildi.

https://tr.sputniknews.com/20210711/denizlide-2-dolandirici-sahte-paralari-mum-kullanarak-orijinaline-yakin-hale-getirdi-1044941438.html

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istanbul, operasyon, dolar, sahte para, ingiliz kraliyet ailesi, kalpazanlık