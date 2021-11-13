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Kalın: Belarus-Polonya sınırındaki krizle ilgili Türkiye ve THY'nin suçlanması yanlış
Kalın: Belarus-Polonya sınırındaki krizle ilgili Türkiye ve THY'nin suçlanması yanlış
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen kriziyle alakalı Türkiye ya da Türk Hava Yolları'nın suçlanmasının yanlış olduğunu... 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T17:47+0300
2021-11-13T17:47+0300
türkiye
polonya
belarus
türkiye
thy
ibrahim kalın
göçmen krizi
cumhurbaşkanlığı
avrupa birliği
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizine ve Türk Hava Yolları'nın (THY) Belarus'a yapılan uçuşlara diplomatik pasaport veya oturum izni bulunanlar dışındaki Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarını kabul etmeme yönündeki kararını değerlendirdi.AFP'ye konuşan Kalın, "Belarus, Polonya, Litvanya ve birkaç tane daha Avrupa ülkesi arasındaki yasa dışı göçmen krizinin Türkiye ile hiçbir bağlantısı yok" dedi."Yolcular Belarus'a gidiyor, oradan da Litavanya, Polonya ve başka Avrupa Birliği (AB) ülkelerine geçiyorlar" diyen Kalın, bunun için Türkiye ya da THY'yi suçlamanın 'yanlış ve yersiz' olduğunu kaydetti.Kalın, bu kararın Polonyalı ve diğer Avrupalı yetkililerle yapılan görüşmeler sonrasında alındığını dile getirerek, "Hiçbir ülke vatandaşının başka bir ülke tarafından elini güçlendirmek için kullanıldığını görmek istemiyoruz" diye konuştu.Kalın, ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Polonyalı, Belaruslu ve Litvanyalı mevkidaşlarına Türkiye'nin bu konuda sorumluluk taşımadığını açıkça belirttiğini ifade etti.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Seyahat eden insanların gidiş-dönüş bileti olduğundan emin olmak istiyoruz. Ancak yine Belarus'ta kaybolanlar olursa bu bizim sorumluluğumuz değildir" diye ekledi.THY ve Belaruslu havayolu şirketi Belavia, göç krizi nedeniyle Belarus'un başkenti Minsk'e yapılan uçuşlara Suriye, Irak ve Yemen vatandaşları artık kabul etmeme kararı almıştı.Ardından Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye'den Belarus'a gitmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına uçak bileti satılmayacağını duyurmuştu.AB Konseyi Başkanı Charles Michel, karar nedeniyle Türk makamlarına teşekkür etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211112/thy-ve-belavia-turkiye-uzerinden-belarusa-yapilan-ucuslara-irak-suriye-ve-yemenlileri-almayacak-1050729168.html
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polonya, belarus, türkiye, thy, ibrahim kalın, göçmen krizi, cumhurbaşkanlığı, avrupa birliği

Kalın: Belarus-Polonya sınırındaki krizle ilgili Türkiye ve THY'nin suçlanması yanlış

17:47 13.11.2021
© AAİbrahim Kalın
İbrahim Kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen kriziyle alakalı Türkiye ya da Türk Hava Yolları'nın suçlanmasının yanlış olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizine ve Türk Hava Yolları'nın (THY) Belarus'a yapılan uçuşlara diplomatik pasaport veya oturum izni bulunanlar dışındaki Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarını kabul etmeme yönündeki kararını değerlendirdi.
AFP'ye konuşan Kalın, "Belarus, Polonya, Litvanya ve birkaç tane daha Avrupa ülkesi arasındaki yasa dışı göçmen krizinin Türkiye ile hiçbir bağlantısı yok" dedi.
"Yolcular Belarus'a gidiyor, oradan da Litavanya, Polonya ve başka Avrupa Birliği (AB) ülkelerine geçiyorlar" diyen Kalın, bunun için Türkiye ya da THY'yi suçlamanın 'yanlış ve yersiz' olduğunu kaydetti.
Kalın, bu kararın Polonyalı ve diğer Avrupalı yetkililerle yapılan görüşmeler sonrasında alındığını dile getirerek, "Hiçbir ülke vatandaşının başka bir ülke tarafından elini güçlendirmek için kullanıldığını görmek istemiyoruz" diye konuştu.
Kalın, ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Polonyalı, Belaruslu ve Litvanyalı mevkidaşlarına Türkiye'nin bu konuda sorumluluk taşımadığını açıkça belirttiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Seyahat eden insanların gidiş-dönüş bileti olduğundan emin olmak istiyoruz. Ancak yine Belarus'ta kaybolanlar olursa bu bizim sorumluluğumuz değildir" diye ekledi.
THY ve Belaruslu havayolu şirketi Belavia, göç krizi nedeniyle Belarus'un başkenti Minsk'e yapılan uçuşlara Suriye, Irak ve Yemen vatandaşları artık kabul etmeme kararı almıştı.
Ardından Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye'den Belarus'a gitmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına uçak bileti satılmayacağını duyurmuştu.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, karar nedeniyle Türk makamlarına teşekkür etmişti.
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