Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211113/kovid-19u-atlatanlar-takip-altinda-gorme-bozukluklari-kalp-rahatsizliklari-gibi-sikayetler-var-1050766129.html
Kovid-19'u atlatanlar takip altında: 'Görme bozuklukları, kalp rahatsızlıkları gibi şikayetler var'
Kovid-19'u atlatanlar takip altında: 'Görme bozuklukları, kalp rahatsızlıkları gibi şikayetler var'
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de Covid-19 nedeniyle yatarak tedavi gören yaklaşık 2 bin 200 hasta, kontrol... 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T14:30+0300
2021-11-13T14:30+0300
koronavirüs
izmir katip çelebi üniversitesi
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0d/1050766104_0:15:640:375_1920x0_80_0_0_4d53b8f9069f43c7c29c2429fff391e4.jpg
Kovid-19 hastalığına yakalanıp hastanede yatarak tedavi gören vatandaşlar, hastalığı atlattıktan sonra 'Kovid-19 Sonrası Kontrol Polikliniği'nde takip ediliyor. Taburcu olan hastalar, Kovid-19 sonrasında yaşanabilecek komplikasyonların tespit ve tedavi edilmesi amacıyla belli periyotlarda polikliniğe çağrılıyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de Kovid-19 nedeniyle yatarak tedavi gören yaklaşık 2 bin 200 hasta kontrol polikliniğine tek tek çağrılarak kontrolleri yapılıyor. Koronavirüsü atlatanların 2 yıl boyunca takibinin yapılacağı belirtildi.Poliklinik sorumlusu aile hekimi Prof. Dr. Kurtuluş Öngel "Kovid-19 hastalarında farklı şikayetler ortaya çıkabiliyor. Ayaklarında yaralar oluyor, görme bozuklukları ya da kalp rahatsızlıkları ortaya çıkabiliyor. Bu polikliniğin amacı da bu rahatsızlıkları ortaya çıkarmak. Kovid-19 hastalarında ilerleyen dönemlerde neler ortaya çıkabiliyor bilimsel bir çalışma da yürütmüş oluyoruz. Şikayetleri olan hastalara ileriki dönemlerde yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.Poliklinikten, dışarıdan gelen her hastanın yararlanamadığını anlatan Prof. Öngel, yalnızca serviste yatıp taburcu olan vatandaşlara hizmet verdiklerini kaydetti. 'Kalıcı olup olmadığı konusunda henüz kesin tespit yok'Kovid-19'un ardından kalan sıkıntıların kalıcı olup olmadığı konusunda henüz kesin bir tespit yapamadıklarını ifade eden Prof. Öngel şöyle devam etti:"Hastanemizde tedavi olmuş ve şifa ile taburcu olan hastalarımızı, bu aydan itibaren çağırmaya başladık. İlk muayenelerinin ardından 3, 6, 9 ve 18'inci aylarda uzun süre onları takip etmeyi hedefliyoruz. Böylece uzun dönemde ortaya çıkacak Kovid-19'un yan etkilerini de saptamış olacağız. Hastalarda her ne kadar solunum sıkıntısı düzelse de farklı sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Görme bozuklukları, renkleri ayırmada sıkıntı, ciltte döküntüler, kanama bozuklukları ya da duygu durumlarında depresyona gidiş gibi farklı duygu durum değişiklikleri ortaya çıkabiliyor. Pıhtı atma, embole olma, kalp rahatsızlıkları gibi durumların hepsinin detaylı bir şekilde araştırılması gerekiyor. Hedefimiz de bunları ortaya koymak. Bu hastalık hala mekanizmaları çözülmüş bir rahatsızlık değil. Kalıcı bir etki bırakıp bırakmadığı konusunda süreci bizler de takip ederek göreceğiz. Erken tanı konulduğunda, en azından yaşamsal anlamda hastaların yaşam kalitelerinin artırılması sağlanıyor."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0d/1050766104_62:0:579:388_1920x0_80_0_0_ccfa156b615a87648a75e14dcb2ae81f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
izmir katip çelebi üniversitesi, koronavirüs

Kovid-19'u atlatanlar takip altında: 'Görme bozuklukları, kalp rahatsızlıkları gibi şikayetler var'

14:30 13.11.2021
© DHACovid-19'u atlatanlar tek tek takip altında
Covid-19'u atlatanlar tek tek takip altında - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
© DHA
Abone ol
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de Covid-19 nedeniyle yatarak tedavi gören yaklaşık 2 bin 200 hasta, kontrol polikliniğine tek tek çağrılarak kontrolleri yapılıyor.
Kovid-19 hastalığına yakalanıp hastanede yatarak tedavi gören vatandaşlar, hastalığı atlattıktan sonra 'Kovid-19 Sonrası Kontrol Polikliniği'nde takip ediliyor. Taburcu olan hastalar, Kovid-19 sonrasında yaşanabilecek komplikasyonların tespit ve tedavi edilmesi amacıyla belli periyotlarda polikliniğe çağrılıyor.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de Kovid-19 nedeniyle yatarak tedavi gören yaklaşık 2 bin 200 hasta kontrol polikliniğine tek tek çağrılarak kontrolleri yapılıyor. Koronavirüsü atlatanların 2 yıl boyunca takibinin yapılacağı belirtildi.
Poliklinik sorumlusu aile hekimi Prof. Dr. Kurtuluş Öngel "Kovid-19 hastalarında farklı şikayetler ortaya çıkabiliyor. Ayaklarında yaralar oluyor, görme bozuklukları ya da kalp rahatsızlıkları ortaya çıkabiliyor. Bu polikliniğin amacı da bu rahatsızlıkları ortaya çıkarmak. Kovid-19 hastalarında ilerleyen dönemlerde neler ortaya çıkabiliyor bilimsel bir çalışma da yürütmüş oluyoruz. Şikayetleri olan hastalara ileriki dönemlerde yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.
Poliklinikten, dışarıdan gelen her hastanın yararlanamadığını anlatan Prof. Öngel, yalnızca serviste yatıp taburcu olan vatandaşlara hizmet verdiklerini kaydetti.

'Kalıcı olup olmadığı konusunda henüz kesin tespit yok'

Kovid-19'un ardından kalan sıkıntıların kalıcı olup olmadığı konusunda henüz kesin bir tespit yapamadıklarını ifade eden Prof. Öngel şöyle devam etti:
"Hastanemizde tedavi olmuş ve şifa ile taburcu olan hastalarımızı, bu aydan itibaren çağırmaya başladık. İlk muayenelerinin ardından 3, 6, 9 ve 18'inci aylarda uzun süre onları takip etmeyi hedefliyoruz. Böylece uzun dönemde ortaya çıkacak Kovid-19'un yan etkilerini de saptamış olacağız. Hastalarda her ne kadar solunum sıkıntısı düzelse de farklı sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Görme bozuklukları, renkleri ayırmada sıkıntı, ciltte döküntüler, kanama bozuklukları ya da duygu durumlarında depresyona gidiş gibi farklı duygu durum değişiklikleri ortaya çıkabiliyor. Pıhtı atma, embole olma, kalp rahatsızlıkları gibi durumların hepsinin detaylı bir şekilde araştırılması gerekiyor. Hedefimiz de bunları ortaya koymak. Bu hastalık hala mekanizmaları çözülmüş bir rahatsızlık değil. Kalıcı bir etki bırakıp bırakmadığı konusunda süreci bizler de takip ederek göreceğiz. Erken tanı konulduğunda, en azından yaşamsal anlamda hastaların yaşam kalitelerinin artırılması sağlanıyor."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:19Almanya Başbakanı Merkel: Kovid-19 vakaları arttı, önümüzde çok zor haftalar var
16:12Rusya’da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı sayısı rekor düzeye çıktı
16:09Ukrayna: ABD, Türkiye ve Romanya ile Karadeniz’de PASSEX tatbikatı gerçekleştirdik
16:05Polonya: Belarus tren yolu geçişlerini durdurabiliriz
16:03Rusya’nın yeni S-550 füze savunma sistemiyle ilgili bilgi verildi
16:01Tarantino en çok korktuğu filmi açıkladı
16:00Rus Kovid-19 ilacı Areplivir’in ampullerde üretimi Aralık 2021'de başlıyor
15:50Sakatlıklar sonrası A Milli Futbol Takımı'na 2 takviye
15:48Uzungöl'de balık ölümlerinin nedeni belli oldu: Oksijen yetersizliği
15:17'Belarus'taki kriz bizdeki ‘Ey Avrupa, göçmenleri salarım’ ana fikirli çıkıştan farklı'
15:09THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'ya Japonya Devlet Nişanı
15:00BBP lideri Mustafa Destici: Asgari ücret en az 4 bin TL olmalı
14:56Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' mesajı: Muhalefetin ihaleye girecek ülkeleri tehdit etmesi cehalet
14:43Danıştay'ın iki üyesi İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesini hukuka aykırı buldu
14:30Kovid-19'u atlatanlar takip altında: 'Görme bozuklukları, kalp rahatsızlıkları gibi şikayetler var'
14:12Kızına cinsel istismardan hapis cezası onanan adam hala dışarda
14:07Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye telefonu
14:05Fiyatı kırmızı eti aştı, ciğer tüketimi 6 tondan 2 tona düştü
13:54TCMB'den iki tebliğde değişiklik
13:52İsrail, Türkiye'de tutuklanan iki vatandaşının casus olduğu iddiasını reddetti