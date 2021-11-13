https://tr.sputniknews.com/20211113/kultur-ve-turizm-bakanliginca-turk-dunyasiyla-sinema-alaninda-ortak-bildiri-imzalandi-1050757587.html

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, Türk dünyasıyla sinema alanında ortak bildiri imzalandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, Türk dünyasıyla sinema alanında ortak bildiri imzalandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, Türk dünyasının Kültür Bakanlıkları ve sinema alanındaki kurumlarıyla birlikte ortak deklarasyon imza töreni yapıldı. 13.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-13T01:11+0300

2021-11-13T01:11+0300

2021-11-13T01:11+0300

türkiye

kültür ve turizm bakanlığı

ortak bildiri

mehmet nuri ersoy

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Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ilk menzili 2023 olan ancak daima devam edecek bir büyüme, gelişme ve öncü olma vizyonu yolunda ilerlemekteyiz. Bu vizyon kapsamında kültür ve sanata büyük önem atfedilmekte, her iki saha da ciddi çalışmaların ve projelerin konusu olmaktadır. İçerisinde bulunduğumuz yeni AKM binamız, altında yatan fikirden sunduğu olanaklara kadar bu gerçeğin bir simgesidir. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali yine bu anlayışın getirilerinin ulusal ve uluslararası kamuoyuna sunumudur." dedi.Ersoy, elde edilen her başarıyı, Türk dünyasıyla paylaşmak, beraber hareket etmek, ortak çalışmalar ve projeler yürütmenin bir devlet politikası, aynı zamanda da milli bir duruş olduğunun altını çizerek, "Elbette bu tek taraflı bir irade değildir ve bütün Türk dünyası bu iş birliğini ve gönül bağını muhafaza etmek ve birçok dalda daha da güçlendirerek geleceğe taşımak arzusunda. İşte Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, kültür sanat alanında bu ortak duruşun değerli bir neticesi olarak doğmuştur." ifadelerini kullandı.Türk dizi sektörünün yapım ihraç etme noktasında dünyada ikinci sırada olduğunu aktaran Ersoy, şunları kaydetti:Bakan Ersoy, Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'ni 2024'te Kazakistan'da, 2025 yılında da Özbekistan'da yapabileceklerine işaret ederek, "Yine bu protokolle birlikte en önemli noktalardan biri de bilgi ve birikimlerin uzman ve akademisyen düzeyinde ilgili ülkelere aktarılması. Bu bağlamda da gerekli görevlendirmeler bu protokol kapsamında ilgili ülkelerle gerçekleştirilecek ve karşılıklı film haftaları da düzenleyeceğiz. Sadece festivallerle sınırlı kalmayacak. Gördüğünüz gibi protokolle yapımların hem finansal çözümleri hem bilgi aktarımları hem de ortaklaşa düzenlenecek festival ve kültür haftalarıyla iletişimin, ortak yapımların önü açılmış oluyor. Bu bağlamda çok başarılı bir adım atmış oluyoruz. İnşallah gelecek nesillere, çocuklarımıza, gençlerimize ortak kültürümüzü tanıtmak noktasında sinemayı en etkili şekilde kullanacağız. Herkese katılımı için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

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kültür ve turizm bakanlığı, ortak bildiri, mehmet nuri ersoy