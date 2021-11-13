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https://tr.sputniknews.com/20211113/kus-cenneti-bafa-golunde-kuraklik-261-kus-turunu-etkileyebilir-1050764742.html
Kuş cenneti Bafa Gölü'nde kuraklık: 261 kuş türünü etkileyebilir
Kuş cenneti Bafa Gölü'nde kuraklık: 261 kuş türünü etkileyebilir
Doğal güzellikleri, farklı canlı türleri ve çevresindeki tarihi kalıntılarıyla dikkat çeken Aydın-Muğla sınırındaki Bafa Gölü kuraklıktan etkileniyor. Bafa... 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T13:28+0300
2021-11-13T13:31+0300
yaşam
kuş cenneti
kuraklık
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Milattan sonra 3. yüzyıla kadar Ege Denizi'nin bir koyu olan ancak Büyük Menderes Nehri'nin getirdiği alüvyonların birikmesiyle göle dönüşen Bafa, birçoğu nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan 261 kuş türüne üreme ve kışlama ortamı sağlıyor.Büyük Menderes'ten gelen sularla beslenen Bafa Gölü'nde, önceki yıllara göre yağışların azalması nedeniyle iklim değişikliğinin olumsuz etkileri görülüyor.Kuş cenneti olan göl, aynı zamanda bölgedeki köyler için de önemli bir geçim kaynağı. Balıkçılığın geliştiği köylerdekiler yılan balığı başta olmak üzere birçok türü avlayarak kazanç sağlıyor.Gölün bulunduğu bölge, Heraklia Antik Kenti ve 8 bin yıllık kaya resimlerinin bulunduğu Latmos Dağı ile de turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.Gölün bulunduğu bölge, Heraklia Antik Kenti ve 8 bin yıllık kaya resimlerinin bulunduğu Latmos Dağı ile de turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Bafa'da sular 1.5 metre çekilirken Söke ilçesindeki Serçin Mahallesi'nin bir kısmında ise göl tamamen kurudu.Uzun yıllardır gölü böyle görmediklerini aktaran Serçin Mahallesi Muhtarı Mustafa Çay, "Şu anda 1,5 metre civarında sular çekilmiş vaziyette. Bafa, Büyük Menderes Nehri ile beslenen bir göl. Ama Menderes'te bu yıl neredeyse hiç su yoktu. Dolayısıyla göle çok az su verilebildi. Sudaki çekilme insanlığı olduğu kadar buradaki hayvanları da olumsuz etkiliyor. Umuyorum ki kışın istediğimiz yağışları tekrar alırız ve Bafa Gölü eski su seviyesine yeniden ulaşır" dedi.Özellikle teknelerin suya açıldığı kısımda suyun çekilmesinden dolayı giriş çıkışlarda zorlandıklarını belirten balıkçı Fatih Yavaş, "Belediyenin yaptırdığı bir kanal vardı oranın aracılığıyla girip çıkabiliyoruz. Birçok yer kurudu, sazlıklar kurudu. Daha önce tekneyle gezdiğimiz yerleri şu anda yürüyerek gezebilirsiniz. İnşallah bu durum bir an önce düzelir" şeklinde konuştu.
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kuş cenneti, kuraklık

Kuş cenneti Bafa Gölü'nde kuraklık: 261 kuş türünü etkileyebilir

13:28 13.11.2021 (güncellendi: 13:31 13.11.2021)
© AAKuş Cenneti
Kuş Cenneti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
© AA
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Doğal güzellikleri, farklı canlı türleri ve çevresindeki tarihi kalıntılarıyla dikkat çeken Aydın-Muğla sınırındaki Bafa Gölü kuraklıktan etkileniyor. Bafa Gölü'nde sular 1.5 metre çekilirken Söke ilçesindeki Serçin Mahallesi'nin bir kısmında ise göl tamamen kurudu. Kuraklığın 261 kuş türünü etkileyebileceği belirtildi.
Milattan sonra 3. yüzyıla kadar Ege Denizi'nin bir koyu olan ancak Büyük Menderes Nehri'nin getirdiği alüvyonların birikmesiyle göle dönüşen Bafa, birçoğu nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan 261 kuş türüne üreme ve kışlama ortamı sağlıyor.
Büyük Menderes'ten gelen sularla beslenen Bafa Gölü'nde, önceki yıllara göre yağışların azalması nedeniyle iklim değişikliğinin olumsuz etkileri görülüyor.
Kuş cenneti olan göl, aynı zamanda bölgedeki köyler için de önemli bir geçim kaynağı. Balıkçılığın geliştiği köylerdekiler yılan balığı başta olmak üzere birçok türü avlayarak kazanç sağlıyor.
Gölün bulunduğu bölge, Heraklia Antik Kenti ve 8 bin yıllık kaya resimlerinin bulunduğu Latmos Dağı ile de turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.
Gölün bulunduğu bölge, Heraklia Antik Kenti ve 8 bin yıllık kaya resimlerinin bulunduğu Latmos Dağı ile de turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.
DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Bafa'da sular 1.5 metre çekilirken Söke ilçesindeki Serçin Mahallesi'nin bir kısmında ise göl tamamen kurudu.
Uzun yıllardır gölü böyle görmediklerini aktaran Serçin Mahallesi Muhtarı Mustafa Çay, "Şu anda 1,5 metre civarında sular çekilmiş vaziyette. Bafa, Büyük Menderes Nehri ile beslenen bir göl. Ama Menderes'te bu yıl neredeyse hiç su yoktu. Dolayısıyla göle çok az su verilebildi. Sudaki çekilme insanlığı olduğu kadar buradaki hayvanları da olumsuz etkiliyor. Umuyorum ki kışın istediğimiz yağışları tekrar alırız ve Bafa Gölü eski su seviyesine yeniden ulaşır" dedi.
Özellikle teknelerin suya açıldığı kısımda suyun çekilmesinden dolayı giriş çıkışlarda zorlandıklarını belirten balıkçı Fatih Yavaş, "Belediyenin yaptırdığı bir kanal vardı oranın aracılığıyla girip çıkabiliyoruz. Birçok yer kurudu, sazlıklar kurudu. Daha önce tekneyle gezdiğimiz yerleri şu anda yürüyerek gezebilirsiniz. İnşallah bu durum bir an önce düzelir" şeklinde konuştu.
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