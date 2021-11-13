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https://tr.sputniknews.com/20211113/kuzey-kibrista-ubp-dp-koalisyon-hukumeti-guvenoyu-aldi-1050769760.html
Kuzey Kıbrıs'ta UBP-DP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı
Kuzey Kıbrıs'ta UBP-DP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı
Kuzey Kıbrıs parlamentosunda yapılan güven oylamasında Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Demokrat Parti (DP) koalisyon hükümeti güvenoyu aldı. 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T17:16+0300
2021-11-13T17:16+0300
2021-11-13T17:16+0300
dünya
seçim
ulusal birlik partisi (ubp)
kuzey kıbrıs
güvenoyu
demokrat parti (dp)
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Kuzey Kıbrıs'ta 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi'nde Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Demokrat Parti'den (DP) oluşan yeni koalisyon hükümeti için güven oylaması yapıldı.UBP-DP koalisyon hükümeti, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndaki oylamada güvenoyu aldı.Oylamada, 27 'kabul', 19 'ret' oyu kullanılırken, 3 kişi ise oylamaya katılmadı.
https://tr.sputniknews.com/20211026/kuzey-kibris-cumhurbaskani-tatar-basbakan-goreve-devam-etmek-istemedigini-soyledi-1050175134.html
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seçim, ulusal birlik partisi (ubp), kuzey kıbrıs, güvenoyu, demokrat parti (dp)
Kuzey Kıbrıs'ta UBP-DP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı
Kuzey Kıbrıs parlamentosunda yapılan güven oylamasında Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Demokrat Parti (DP) koalisyon hükümeti güvenoyu aldı.
Kuzey Kıbrıs'ta 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi'nde Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Demokrat Parti'den (DP) oluşan yeni koalisyon hükümeti için güven oylaması yapıldı.
UBP-DP koalisyon hükümeti, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndaki oylamada güvenoyu aldı.
Oylamada, 27 'kabul', 19 'ret' oyu kullanılırken, 3 kişi ise oylamaya katılmadı.