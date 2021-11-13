Lavrov’dan Batı’nın düşmanca adımlarına asimetrik karşılık sözü

Rusya-Fransa Güvenlik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından açıklama yapana Lavrov, görüşmede, ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) ve Açık Semalar Anlaşması’ndan çekildikten sonra meydana gelen sorunlar dahil stratejik güvenliğin ele alındığını anlattı.Lavrov, “İtidalli yaklaşımımıza devam etme, yapay sorunlar yaratmama niyetimizi yineledik, ama elbette Batı’nın attığı dostane olmayan adımlara. Aynı şekilde hareket edeceğiz, ama gerekirse asimetrik de hareket ederiz” diye kaydetti.Silahlanma yarışının uzaya çıkmasından duyduğu endişeyi dile getiren Lavrov, Washington’un bu yöndeki planları açık bir şekilde duyurduğunu anımsatarak Fransa’nın da bu yakınlarda benzer girişimde bulunduğuna işaret etti.Lavrov’dan ‘diğer ülkelerin iç işlerine müdahale’ iddialarına esprili yanıtLavrov, Rusya’nın Fransa seçimleri dahil diğer ülkelerin iç işlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları da değerlendirdi.Lavrov, “Bu konudaki her bir yanıtım bana karşı kullanılacak, Fransa, İspanya ve diğer ülkelerin iç işlerine müdahale olarak yorumlanacak” diye kaydetti.
Yapay sorunlar yaratmaktan uzak durduklarını kaydeden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ancak Batı’nın düşmanca adımlar atması durumunda gerekirse asimetrik karşılık vereceklerini belirtti.
Rusya-Fransa Güvenlik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından açıklama yapana Lavrov, görüşmede, ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) ve Açık Semalar Anlaşması’ndan çekildikten sonra meydana gelen sorunlar dahil stratejik güvenliğin ele alındığını anlattı.
Lavrov, “İtidalli yaklaşımımıza devam etme, yapay sorunlar yaratmama niyetimizi yineledik, ama elbette Batı’nın attığı dostane olmayan adımlara. Aynı şekilde hareket edeceğiz, ama gerekirse asimetrik de hareket ederiz” diye kaydetti.
Silahlanma yarışının uzaya çıkmasından duyduğu endişeyi dile getiren Lavrov, Washington’un bu yöndeki planları açık bir şekilde duyurduğunu anımsatarak Fransa’nın da bu yakınlarda benzer girişimde bulunduğuna işaret etti.
Lavrov’dan ‘diğer ülkelerin iç işlerine müdahale’ iddialarına esprili yanıt
Lavrov, Rusya’nın Fransa seçimleri dahil diğer ülkelerin iç işlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları da değerlendirdi.
Lavrov, “Bu konudaki her bir yanıtım bana karşı kullanılacak, Fransa, İspanya ve diğer ülkelerin iç işlerine müdahale olarak yorumlanacak” diye kaydetti.