Lukaşenko: Rusya’dan İskender füzeleri almak istiyoruz

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'da yayımlanan Ulusal Savunma (Natsionalnaya Oborona) dergisine verdiği röportajda, Rusya ile ilişkiler, Batılı ülkelerle yaşanan gerginlik ve Polonya-Belarus sınırındaki göç krizini değerlendirdi.Lukaşenko, Minsk'in Rus İskender füze sistemlerini almakla ilgilendiğini, ülkenin batı ve güney yönlerinde bu silahlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.Belarus lider, “Ülkenin batı ve güney yönlerinde birkaç İskender füze sistemine ihtiyaç var. 500 kilometrelik menzile sahipler. Bizim ‘Polonez’ füzelerinin menzili 300 kilometreye kadar” dedi.Lukaşenko, Batı ile ilişkilerin bozulduğu koşullarda, Minsk'in Rusya'nın Belarus tarafını desteklemeye hazır olduğunu bilmesinin önemli olduğuna vurgu yaparak, “Putin'e şunu söylüyorum. Asıl önemli olan tereddüt etmemen. Eğer zor durumda kalırsam, arkamda küçük kardeşinin rencide edilmesine izin vermeyecek bir ağabeyimin olduğunu bilmeliyim. Başka bir şeye ihtiyaç yok” diye konuştu.
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Minsk'in Rus İskender füze sistemlerini almakla ilgilendiğini, ülkenin batı ve güney yönlerinde bu silahlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'da yayımlanan Ulusal Savunma (Natsionalnaya Oborona) dergisine verdiği röportajda, Rusya ile ilişkiler, Batılı ülkelerle yaşanan gerginlik ve Polonya-Belarus sınırındaki göç krizini değerlendirdi.
Lukaşenko, Minsk'in Rus İskender füze sistemlerini almakla ilgilendiğini, ülkenin batı ve güney yönlerinde bu silahlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Belarus lider, “Ülkenin batı ve güney yönlerinde birkaç İskender füze sistemine ihtiyaç var. 500 kilometrelik menzile sahipler. Bizim ‘Polonez’ füzelerinin menzili 300 kilometreye kadar” dedi.
Lukaşenko, Batı ile ilişkilerin bozulduğu koşullarda, Minsk'in Rusya'nın Belarus tarafını desteklemeye hazır olduğunu bilmesinin önemli olduğuna vurgu yaparak, “Putin'e şunu söylüyorum. Asıl önemli olan tereddüt etmemen. Eğer zor durumda kalırsam, arkamda küçük kardeşinin rencide edilmesine izin vermeyecek bir ağabeyimin olduğunu bilmeliyim. Başka bir şeye ihtiyaç yok” diye konuştu.