https://tr.sputniknews.com/20211113/mauro-icardi-psgden-ayrilmak-istiyor-1050772587.html

'Mauro Icardi, PSG'den ayrılmak istiyor'

'Mauro Icardi, PSG'den ayrılmak istiyor'

PSG'nin yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin kulüp yönetimine takımdan ayrılmak istediğini söylediği iddia edildi. 13.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-13T19:33+0300

2021-11-13T19:33+0300

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spor

fransa

ligue 1

psg

mauro icardi

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Fransa Ligue 1 devi PSG'de forma giyen santrfor oyuncusu Mauro Icardi'nin takımdan ayrılmak istediğini kulüp yönetimine bildirdiği öne sürüldü.Fransız basınında çıkan haberlere göre Arjantinli futbolcu, ilk 11'de fazla şans bulamadığı için kulüp yönetimine ayrılmak istediğini söyledi.Icardi'nin kulübüne, eşi Wanda Nara ile olan ilişkisine odaklanabileceği ve daha sakin bir hayat sürmek istediğini söylediği de iddia edildi.Öte yandan Icardi'nin İtalya'ya geri dönmek istediği ve seçenekleri değerlendirdiği ifade edildi.Juventus tekrar devredeGeçen yaz 28 yaşındaki oyuncunun transferi için girişimlerde bulunan Juventus'un ocak ayında tekrar devreye gireceği aktarıldı.Juventus'un PSG ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunan Icardi için uygun bir bonservis bedeli talep edilirse oyuncunun transferini noktalamak istediği de belirtildi.Bu sezon PSG formasıyla 14 resmi maça çıkan Icardi, 3 gol kaydetti.

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fransa, ligue 1, psg, mauro icardi