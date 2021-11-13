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https://tr.sputniknews.com/20211113/mehmet-barlas-imamoglu-kanal-istanbul-icin-cumhurbaskaniyla-calisirsa-turk-siyasetinde-yapici-olur-1050761363.html
Mehmet Barlas: İmamoğlu, Kanal İstanbul için cumhurbaşkanıyla çalışırsa Türk siyasetinde yapıcı olur
Mehmet Barlas: İmamoğlu, Kanal İstanbul için cumhurbaşkanıyla çalışırsa Türk siyasetinde yapıcı olur
Sabah gazetesi baş yazarı Mehmet Barlas, "Kanal İstanbul'un yapımında Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la uyum içinde çalışırsa ileride Türk siyasetinde... 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T09:22+0300
2021-11-13T09:22+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
kanal istanbul
mehmet barlas
ekrem imamoğlu
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Barlas, bugünkü yazısında, siyasetin gündeminin öncelikli maddesinin Kanal İstanbul olduğunu belirterek, "Kanal İstanbul'a karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayıplı tutumu biliniyor. O kadar ki Kemal Kılıçdaroğlu, yabancı elçilere mektup yazarak onları tehdit bile etti. Burada eğer muhalefetin siyaset bilinci varsa Kanal İstanbul'da mutlaka rol almaya çalışır. Bunun için de büyük bir fırsat var" dedi. Barlas, İBB Başkanı İmamoğlu'nun CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan farklı davranarak Kanal İstanbul'a katılırsa "Cumhuriyet Halk Partisi, ne yapılırsa yapılsın hep karşıdır" efsanesi yıkılmış olacak" görüşünü savundu. "Kanal İstanbul'un yapımında Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la uyum içinde çalışırsa ileride Türk siyasetinde yapıcı bir isim olarak yer alır" diyen Barlas, "Yoksa diğerleri gibi yıkıcı, her şeye karşı, ülkenin kalkınmasına yabancı bir politikacı olarak kalır. Yapıcı bir insan olursa eğer bir bakarsınız 2023'te en parlak aday konumunda bulunur. Görüldüğü gibi ülke sorunlarında önyargılı partizanlığın hiçbir faydası yok. Sonuçta Kanal İstanbul'dan, hangi partiden olursa olsun bütün vatandaşlar yararlanacak. Ekrem İmamoğlu da bu durumdan kârlı çıkabilir" ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, kanal istanbul, mehmet barlas, ekrem imamoğlu

Mehmet Barlas: İmamoğlu, Kanal İstanbul için cumhurbaşkanıyla çalışırsa Türk siyasetinde yapıcı olur

09:22 13.11.2021
© DHAEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
© DHA
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Sabah gazetesi baş yazarı Mehmet Barlas, "Kanal İstanbul'un yapımında Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la uyum içinde çalışırsa ileride Türk siyasetinde yapıcı bir isim olarak yer alır" dedi. Barlas, "Yapıcı bir insan olursa eğer bir bakarsınız 2023'te en parlak aday konumunda bulunur" yorumunu yaptı.
Barlas, bugünkü yazısında, siyasetin gündeminin öncelikli maddesinin Kanal İstanbul olduğunu belirterek, "Kanal İstanbul'a karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayıplı tutumu biliniyor. O kadar ki Kemal Kılıçdaroğlu, yabancı elçilere mektup yazarak onları tehdit bile etti. Burada eğer muhalefetin siyaset bilinci varsa Kanal İstanbul'da mutlaka rol almaya çalışır. Bunun için de büyük bir fırsat var" dedi.
Barlas, İBB Başkanı İmamoğlu'nun CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan farklı davranarak Kanal İstanbul'a katılırsa "Cumhuriyet Halk Partisi, ne yapılırsa yapılsın hep karşıdır" efsanesi yıkılmış olacak" görüşünü savundu.
"Kanal İstanbul'un yapımında Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la uyum içinde çalışırsa ileride Türk siyasetinde yapıcı bir isim olarak yer alır" diyen Barlas, "Yoksa diğerleri gibi yıkıcı, her şeye karşı, ülkenin kalkınmasına yabancı bir politikacı olarak kalır. Yapıcı bir insan olursa eğer bir bakarsınız 2023'te en parlak aday konumunda bulunur. Görüldüğü gibi ülke sorunlarında önyargılı partizanlığın hiçbir faydası yok. Sonuçta Kanal İstanbul'dan, hangi partiden olursa olsun bütün vatandaşlar yararlanacak. Ekrem İmamoğlu da bu durumdan kârlı çıkabilir" ifadelerini kullandı.
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