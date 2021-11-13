https://tr.sputniknews.com/20211113/milli-savunma-bakanligi-tcg-yavuz-firkateynimiz-bati-karadenizde-gecis-egitimi-icra-etti-1050774058.html

Milli Savunma Bakanlığı: TCG Yavuz fırkateynimiz Batı Karadeniz’de geçiş eğitimi icra etti

Milli Savunma Bakanlığı: TCG Yavuz fırkateynimiz Batı Karadeniz’de geçiş eğitimi icra etti

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Yavuz fırkateyninin Batı Karadeniz’de geçiş eğitimi icra ettiğini duyurdu. 13.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-13T21:07+0300

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savunma

karadeniz

milli savunma bakanlığı (msb)

tcg yavuz

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Yavuz fırkateyninin Batı Karadeniz'de geçiş eğitimi düzenlediğini açıkladı.MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Yavuz fırkateynimiz, USS Mount Whitney, USS Porter, USNS J.Lenthall, UKR Olefirenko, UKR Sloviansk ve ROS Marasesti ile 12 Kasım 2021 tarihinde Batı Karadeniz’de geçiş eğitimi icra etti" ifadelerine yer verildi.

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2021

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karadeniz, milli savunma bakanlığı (msb), tcg yavuz