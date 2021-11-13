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https://tr.sputniknews.com/20211113/nyt-abd-suriyede-isidle-mucadele-sirasinda-yaklasik-70-kisilik-sivil-bir-grubu-vurdu-1050776073.html
NYT: ABD, Suriye'de IŞİD'le mücadele sırasında yaklaşık 70 kişilik sivil bir grubu vurdu
NYT: ABD, Suriye'de IŞİD'le mücadele sırasında yaklaşık 70 kişilik sivil bir grubu vurdu
ABD’nin 2019 yılında, Suriye’de IŞİD'e karşı savaştığı sırada, kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 70 kişilik sivil bir gruba hava saldırısı düzenlediği... 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T23:41+0300
2021-11-13T23:41+0300
dünya
abd
suriye
işid
the new york times (nyt)
abd öncülüğündeki işid karşıtı koalisyon
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Amerikan New York Times (NYT) gazetesinde yer alan haberde, ABD hava kuvvetleri, 18 Mart 2019’da Suriye’nin Bağhuz bölgesinde kadın ve çocuklardan oluşan sivil bir grubu hedef aldığı belirtildi.Haberde, ABD insansız hava araçlarıyla yeri tespit edilen sivil grubun üzerine daha sonra F-15E tipi savaş uçaklarıyla 3 ayrı saldırıda 2 tondan fazla bomba bırakılarak yaklaşık 70 kişinin ölümüne neden olduğu vurgulandı.Bu olayın detaylarının ilk kez ortaya çıkarıldığı vurgulanan haberde, "Bağhuz saldırısı, IŞİD'e karşı savaş sırasında en büyük sivil kaybın verildiği olaylardan biriydi ancak ABD ordusu tarafından hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmadı." ifadeleri kullanıldı.Haberde, şunlar kaydedildi:Saldırının ayrıntılarının aylar süren gizli belge ve raporların incelenmesi, ismi gizli tutulan ilgili personel ve yetkililerle doğrudan yapılan görüşmeler sonucunda bir araya getirildiğine işaret edilen haberde, eldeki bulguların ABD Merkez Komutanlığına gönderilmesinin ardından, komutanlığın, hava saldırılarının haklı olduğunu savunarak saldırıyı ilk kez kabul ettiği ve 80 kişinin öldürüldüğünü açıkladığı aktarıldı.Haberde, Komutanlığın, söz konusu saldırıda 16 IŞİD savaşçısı ile 4 sivilin öldürüldüğünü, diğer 60 kişiyle ilgili olarak da IŞİD'in kontrolündeki bölgelerde kadın ve çocukların bazen silaha sarılmaları nedeniyle sivil olup olmadıklarının net olmadığını iddia ettiği kaydedildi.
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abd, suriye, işid, the new york times (nyt), abd öncülüğündeki işid karşıtı koalisyon

NYT: ABD, Suriye'de IŞİD'le mücadele sırasında yaklaşık 70 kişilik sivil bir grubu vurdu

23:41 13.11.2021
© AFP 2021 / Ahmad Al-RubayeSavaşın izlerini taşıyan şehirler
Savaşın izlerini taşıyan şehirler - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
© AFP 2021 / Ahmad Al-Rubaye
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ABD’nin 2019 yılında, Suriye’de IŞİD'e karşı savaştığı sırada, kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 70 kişilik sivil bir gruba hava saldırısı düzenlediği ortaya çıktı.
Amerikan New York Times (NYT) gazetesinde yer alan haberde, ABD hava kuvvetleri, 18 Mart 2019’da Suriye’nin Bağhuz bölgesinde kadın ve çocuklardan oluşan sivil bir grubu hedef aldığı belirtildi.
Haberde, ABD insansız hava araçlarıyla yeri tespit edilen sivil grubun üzerine daha sonra F-15E tipi savaş uçaklarıyla 3 ayrı saldırıda 2 tondan fazla bomba bırakılarak yaklaşık 70 kişinin ölümüne neden olduğu vurgulandı.
Bu olayın detaylarının ilk kez ortaya çıkarıldığı vurgulanan haberde, "Bağhuz saldırısı, IŞİD'e karşı savaş sırasında en büyük sivil kaybın verildiği olaylardan biriydi ancak ABD ordusu tarafından hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmadı." ifadeleri kullanıldı.
Haberde, şunlar kaydedildi:
“Bir hukuk görevlisi, saldırıyı, soruşturma gerektiren olası bir savaş suçu olarak işaretledi. Ancak askeri yetkililer, neredeyse her adımda, felaket niteliğindeki bu saldırıyı gizleyen hamleler yaptı. Ölü sayısı küçümsendi. Raporlar ertelendi, sterilize edildi ve gizlilik sınıfına alındı. ABD liderliğindeki koalisyon güçleri patlama alanını buldozerlerle düzledi. Ve üst düzey liderlere haber verilmedi.”
Saldırının ayrıntılarının aylar süren gizli belge ve raporların incelenmesi, ismi gizli tutulan ilgili personel ve yetkililerle doğrudan yapılan görüşmeler sonucunda bir araya getirildiğine işaret edilen haberde, eldeki bulguların ABD Merkez Komutanlığına gönderilmesinin ardından, komutanlığın, hava saldırılarının haklı olduğunu savunarak saldırıyı ilk kez kabul ettiği ve 80 kişinin öldürüldüğünü açıkladığı aktarıldı.
Haberde, Komutanlığın, söz konusu saldırıda 16 IŞİD savaşçısı ile 4 sivilin öldürüldüğünü, diğer 60 kişiyle ilgili olarak da IŞİD'in kontrolündeki bölgelerde kadın ve çocukların bazen silaha sarılmaları nedeniyle sivil olup olmadıklarının net olmadığını iddia ettiği kaydedildi.
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