Ozan Tufan, A Milli Takım idmanında sakatlandı

Ozan Tufan, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Takımı'mızın bu akşam yapılan antrenmanında sağ dizinde sakatlık yaşayan Ozan Tufan, yarın oynanacak Cebelitarık maçı öncesinde aday kadrodan çıkarıldı" denildi.
A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda yer alan Ozan Tufan, bugünkü idmanda sakatlandığı için kadrodan çıkarıldı.
Ozan Tufan, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Takımı'mızın bu akşam yapılan antrenmanında sağ dizinde sakatlık yaşayan Ozan Tufan, yarın oynanacak Cebelitarık maçı öncesinde aday kadrodan çıkarıldı" denildi.