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https://tr.sputniknews.com/20211113/prof-dr-osman-muftuoglu-avrupada-pandemide-yeni-bir-alevlenme-yasaniyor-1050763425.html
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Avrupa’da pandemide yeni bir alevlenme yaşanıyor
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Avrupa’da pandemide yeni bir alevlenme yaşanıyor
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, “Avrupa'nın hemen her ülkesinde özellikle de Orta Avrupa’da pandemide yeni bir alevlenme yaşanıyor” dedi. 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T12:06+0300
2021-11-13T12:06+0300
yaşam
avrupa
pandemi
osman müftüoğlu
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Hürriyet'te kaleme aldığı yazısında, “Bu yeni alevlenmenin -ya da 5. dalganın- özellikle ve öncelikle de Almanya, Avusturya ve Hollanda’yı etkilediği anlaşılıyor” bilgisini aktaran Prof. Müftüoğlu, devamında şunları kaydetti:“Hollanda’da günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana ilk kez olağanüstü rakamlara ulaştı, rakamlar 15 bini çoktan aştı, 20 bini test ediyor. Hollanda nüfusu dikkate alınırsa bu gerçekten korkunç bir sayı. Benzer bir durum Avusturya’da da yaşanıyor. Özellikle Kuzey Avusturya’da hızla artan vaka sayıları nedeniyle muazzam bir tedirginlik yaşanıyor. Almanya’ya gelince... Orada da durum diğerlerinden farklı değil. Günlük vaka sayısı 50 binin bile üzerine çıktı ki bu şimdiye kadar görülen en yüksek rakamlardan biri. Geçtiğimiz perşembe Robert Koch Enstitüsü, günlük rakamları ‘Vaka sayısı olarak 50 bin 196, günlük insan kaybı sayısı olarak da 235” diye açıkladı ve “Salgında en kritik devredeyiz’ mesajını verdi.”Müftüoğlu, aşılanmanın önemine değindiği yazısında, "Hangi ülke olursa olsun, sonuç değişmiyor: Eğer bu sıkıntılı durumdan bir an önce kurtulmak isteniyorsa uzmanları dinleyip halkın en az yüzde 75’inin süratle 'aşılanmış ve bağışıklık kazanmış' bireyler haline getirilmesi gerekiyor" uyarısında bulundu.
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avrupa, pandemi, osman müftüoğlu

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Avrupa’da pandemide yeni bir alevlenme yaşanıyor

12:06 13.11.2021
© REUTERS / Eva PlevierHollanda - koronavirüs
Hollanda - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
© REUTERS / Eva Plevier
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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, “Avrupa'nın hemen her ülkesinde özellikle de Orta Avrupa’da pandemide yeni bir alevlenme yaşanıyor” dedi.
Hürriyet'te kaleme aldığı yazısında, “Bu yeni alevlenmenin -ya da 5. dalganın- özellikle ve öncelikle de Almanya, Avusturya ve Hollanda’yı etkilediği anlaşılıyor” bilgisini aktaran Prof. Müftüoğlu, devamında şunları kaydetti:
“Hollanda’da günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana ilk kez olağanüstü rakamlara ulaştı, rakamlar 15 bini çoktan aştı, 20 bini test ediyor. Hollanda nüfusu dikkate alınırsa bu gerçekten korkunç bir sayı. Benzer bir durum Avusturya’da da yaşanıyor. Özellikle Kuzey Avusturya’da hızla artan vaka sayıları nedeniyle muazzam bir tedirginlik yaşanıyor. Almanya’ya gelince... Orada da durum diğerlerinden farklı değil. Günlük vaka sayısı 50 binin bile üzerine çıktı ki bu şimdiye kadar görülen en yüksek rakamlardan biri. Geçtiğimiz perşembe Robert Koch Enstitüsü, günlük rakamları ‘Vaka sayısı olarak 50 bin 196, günlük insan kaybı sayısı olarak da 235” diye açıkladı ve “Salgında en kritik devredeyiz’ mesajını verdi.”
Müftüoğlu, aşılanmanın önemine değindiği yazısında, "Hangi ülke olursa olsun, sonuç değişmiyor: Eğer bu sıkıntılı durumdan bir an önce kurtulmak isteniyorsa uzmanları dinleyip halkın en az yüzde 75’inin süratle 'aşılanmış ve bağışıklık kazanmış' bireyler haline getirilmesi gerekiyor" uyarısında bulundu.
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