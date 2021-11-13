https://tr.sputniknews.com/20211113/rus-disisleri-batinin-gocmen-krizine-karsi-tutumu-kabul-edilemez-1050773185.html

Rus Dışişleri: Batı'nın göçmen krizine karşı tutumu kabul edilemez

Rus Dışişleri: Batı'nın göçmen krizine karşı tutumu kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batılı ülkelerin Polonya-Belarus sınırında yaşanan göçmen krizi konusundaki tutumunu eleştirerek, insan hakları... 13.11.2021, Sputnik Türkiye

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göçmen krizi

batı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı ülkelerin Polonya-Belarus sınırında yaşanan göçmen krizine ilişkin tutumunu değerlendirdi.Belarus'tan yayın yapan YouTube kanalı 'Glavniy. Tur'a demeç veren Zaharova, Batı'nın 'yüksek standartlarda yaşam' propagandasıyla 'cezbetmeye' çalıştığı insanlara bugün sırt çevirdiğini kaydetti.Zaharova, "Tek bir çözüm olmalı; bu insanlara yardım etmek için kolektif olarak harekete geçmek. İnsanlara yardım niyeti taşımayan politik söylemler devam ediyor, İnsanlara yardım etmek gibi bir niyet yoksa, o halde onlarca yıldır yapılan bu beyanlar, sözleşmeler, anlaşmalar vs. neden kabul ediliyor? Bu durumda, insan haklarıyla ilgili tüm bu belge ve ifadelerin metelik değeri kalmıyor" ifadelerini kullandı.İnsan hakları konusunu sürekli ön plana çıkaranların artık söz söyleme haklarının olmadığına vurgu yapan Zaharova, "Bu insanları sürekli cezbetmeye çalışan Batı toplumu, bugün onlara neden sırt çeviriyor?" sorusunu sordu.

https://tr.sputniknews.com/20211113/kalin-belarus-polonya-sinirindaki-krizle-ilgili-turkiye-ve-thynin-suclanmasi-yanlis-1050770600.html

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