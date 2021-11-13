https://tr.sputniknews.com/20211113/rus-disisleri-batinin-gocmen-krizine-karsi-tutumu-kabul-edilemez-1050773185.html
Rus Dışişleri: Batı'nın göçmen krizine karşı tutumu kabul edilemez
Rus Dışişleri: Batı'nın göçmen krizine karşı tutumu kabul edilemez
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batılı ülkelerin Polonya-Belarus sınırında yaşanan göçmen krizi konusundaki tutumunu eleştirerek, insan hakları... 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T20:14+0300
2021-11-13T20:14+0300
2021-11-13T20:14+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı ülkelerin Polonya-Belarus sınırında yaşanan göçmen krizine ilişkin tutumunu değerlendirdi.Belarus'tan yayın yapan YouTube kanalı 'Glavniy. Tur'a demeç veren Zaharova, Batı'nın 'yüksek standartlarda yaşam' propagandasıyla 'cezbetmeye' çalıştığı insanlara bugün sırt çevirdiğini kaydetti.Zaharova, "Tek bir çözüm olmalı; bu insanlara yardım etmek için kolektif olarak harekete geçmek. İnsanlara yardım niyeti taşımayan politik söylemler devam ediyor, İnsanlara yardım etmek gibi bir niyet yoksa, o halde onlarca yıldır yapılan bu beyanlar, sözleşmeler, anlaşmalar vs. neden kabul ediliyor? Bu durumda, insan haklarıyla ilgili tüm bu belge ve ifadelerin metelik değeri kalmıyor" ifadelerini kullandı.İnsan hakları konusunu sürekli ön plana çıkaranların artık söz söyleme haklarının olmadığına vurgu yapan Zaharova, "Bu insanları sürekli cezbetmeye çalışan Batı toplumu, bugün onlara neden sırt çeviriyor?" sorusunu sordu.
https://tr.sputniknews.com/20211113/kalin-belarus-polonya-sinirindaki-krizle-ilgili-turkiye-ve-thynin-suclanmasi-yanlis-1050770600.html
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rusya, polonya, belarus, mariya zaharova, göçmen krizi, batı
Rus Dışişleri: Batı'nın göçmen krizine karşı tutumu kabul edilemez
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batılı ülkelerin Polonya-Belarus sınırında yaşanan göçmen krizi konusundaki tutumunu eleştirerek, insan hakları meselesini sürekli ön plana çıkaranların artık bu konuda söz söyleme haklarının olmadığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
, Batılı ülkelerin Polonya-Belarus sınırında yaşanan göçmen krizine
ilişkin tutumunu değerlendirdi.
Belarus'tan yayın yapan YouTube kanalı 'Glavniy. Tur'a demeç veren Zaharova, Batı'nın 'yüksek standartlarda yaşam' propagandasıyla 'cezbetmeye' çalıştığı insanlara bugün sırt çevirdiğini kaydetti.
Zaharova, "Tek bir çözüm olmalı; bu insanlara yardım etmek için kolektif olarak harekete geçmek. İnsanlara yardım niyeti taşımayan politik söylemler devam ediyor, İnsanlara yardım etmek gibi bir niyet yoksa, o halde onlarca yıldır yapılan bu beyanlar, sözleşmeler, anlaşmalar vs. neden kabul ediliyor? Bu durumda, insan haklarıyla ilgili tüm bu belge ve ifadelerin metelik değeri kalmıyor" ifadelerini kullandı.
İnsan hakları konusunu sürekli ön plana çıkaranların artık söz söyleme haklarının olmadığına vurgu yapan Zaharova, "Bu insanları sürekli cezbetmeye çalışan Batı toplumu, bugün onlara neden sırt çeviriyor?" sorusunu sordu.