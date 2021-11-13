https://tr.sputniknews.com/20211113/rus-kovid-19-ilaci-areplivirin-ampullerde-uretimi-aralik-2021de-basliyor-1050767638.html

Rus Kovid-19 ilacı Areplivir’in ampullerde üretimi Aralık 2021'de başlıyor

Rus Kovid-19 ilacı Areplivir’in ampullerde üretimi Aralık 2021'de başlıyor

Rus Kovid-19 ilacı Areplivir'i üreten Promomed şirketinden yapılan açıklamada, ilacın ampullerde üretiminin Aralık 2021'de başlayacağı bildirildi. 13.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-13T16:00+0300

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koronavirüs

rusya

koronavirüs

favipiravir

koronavirüs ilacı

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Rus Kovid-19 ilacı Areplivir'i üreten Promomed şirketinden Sputnik’e yapılan açıklamada, ilacın enjeksiyon şeklindeki üretiminin Aralık 2021'de başlayacağı belirtildi.Promomed Yönetim Kurulu Başkanı Pyotr Belıy, enjeksiyon şeklindeki Areplivir ilacının hastanede yatan Kovid-19 hastaları için geliştirildiğini ve etkinliğinin çok yüksek olduğunu kaydetti.Belıy ayrıca, ilaca yaklaşık 50 ülkenin ilgi göstermesini beklediklerini belirterek, “Kesinlikle ihracatla ilgileneceğiz, ancak şirketin buradaki politikası açık; önce Rusya nüfusu, ardından bölge dışı pazarlar. Tablet şeklindeki ilaçlarda da aynı yolu izledik, ülke içindeki ihtiyaçları karşılamadan ihracat için tek bir tablet tedarik etmedik. Enjeksiyon şeklindeki ilaçla ilgili bir şey söylemek için henüz erken, çünkü Sağlık Bakanlığı'ndan daha yeni onay aldı. Ancak, tablet şeklindeki Areplivir’e 50’ye yakın ülke ilgi gösterdi” dedi.Rusya Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı devlet ilaç kayıt kütüğünde yer alan açıklamaya göre, ülkenin enjeksiyon şeklindeki ilk Kovid-19 ilacı ‘Areplivir’ 12 Kasım'da tescil edildi. İlacın beş yıl boyunca dolaşımda kalmasına onay verildi.Tablet şeklindeki favipiravir bazlı Areplivir, 2020’de geliştirildi. İlaç, Saransk'taki ‘Biochemist’ tesislerinde üretiliyor.Daha önce Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, eylül ayından itibaren üretim hacmi aylık 1 milyon kutuya ulaşan ilacın, yakın zamanda 2 milyon kutuya çıkarılmasının planlandığını bildirmişti.

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