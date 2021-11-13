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https://tr.sputniknews.com/20211113/rusya-emisyonlarin-azaltilmasi-konusunda-cop26da-fikir-birligi-olmamasindan-endiseliyiz-1050758721.html
Rusya: Emisyonların azaltılması konusunda COP26’da fikir birliği olmamasından endişeliyiz
Rusya: Emisyonların azaltılması konusunda COP26’da fikir birliği olmamasından endişeliyiz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İklim Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ilişkin Birleşmiş Milletler İklim... 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T02:20+0300
2021-11-13T02:20+0300
dünya
rusya
vladimir putin
sera gazı
emisyon
sera
ruslan edelgeriyev
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İklim Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev, İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılan COP26 İklim Zirvesinin son gününde yaptığı konuşmada, sera gazı emisyonlarının azaltılması konusunda COP26’da fikir birliği olmamasının kaygı verici olduğunu belirtti.Edelgeriyev, “Temel hatlar, birimlerin transferi ve kullanım limitleri ile küresel sera gazı emisyonlarında genel bir azalma konusunda fikir birliği olmaması konusunda endişeli olduğumuzu belirtmek istiyoruz” dedi.Sera gazı emisyonlarını düzenlemek için özel mekanizmaların getirilmesini öngören Paris İklim Anlaşması'nın 6. maddesinin sonuçlandırılması ihtiyacına dikkat çeken Edelgeriyev, “6. maddenin piyasa ve piyasa dışı mekanizmalarına ilişkin metnin güncel versiyonunun ek çalışmaya ihtiyacı olduğuna ve düzenlemeler konusunda, ilerlemenin temeli olarak yetkilendirmeye dayalı önerilen çözüm seçeneğinin yüksek potansiyeline dikkat çekmek istiyoruz” diye konuştu.Edelgeriyev, konferans delegelerine forumun nihai belgeleri üzerinde anlaşma sağlanması sürecini geciktirmeme çağrısı yaparak, “Bugün ilerleme olmaması iklim eylemini yavaşlatabilir. Bu nedenle hepimiz belirli tavizler vermeli ve müzakere sürecinin kilit noktaları etrafındaki tartışmaları uzatmamalıyız" ifadelerini kullandı.Konferans katılımcılarının dünyaya iklim meselesini ilerletmek için ortaklaşa atılması gereken adımlar hakkında net mesajlar vermeleri gerektiğine vurgu yapan Edelgeriyev, Rusya'nın Paris İklim Anlaşması'nın uygulanması için kuralları hızla kabul etme ihtiyacını dikkate alarak daha fazla diyaloğa ve çözüm arayışlarına açık olduğunu kaydetti.Zirvenin ikinci taslak metnini yorumlayan Edelgeriyev, “Ortak beklentilerimizi karşılayan ikinci taslak metninin dengeli niteliği ve tamamlanmış halini olumlu buluyoruz. Genel zaman çerçeveleri de dahil olmak üzere sunulan önlemler, giderek artan iklim hedefi ile BM'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerine getirilmesiyle sorunsuz bir ekonomik geçişin sağlanması arasında hassas bir dengenin sağlanmasına imkan veriyor” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20190923/rusya-paris-iklim-anlasmasina-bir-adim-daha-yaklasti-medvedev-hukumetin-sundugu-onergeyi-kabul-etti-1040235627.html
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rusya, vladimir putin, sera gazı, emisyon, sera, ruslan edelgeriyev

Rusya: Emisyonların azaltılması konusunda COP26’da fikir birliği olmamasından endişeliyiz

02:20 13.11.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya bayrağı
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İklim Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ilişkin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (COP26) 26. Taraflar Konferansı'na katılan delegeler arasında fikir birliği olmamasının kaygı verici olduğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İklim Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev, İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılan COP26 İklim Zirvesinin son gününde yaptığı konuşmada, sera gazı emisyonlarının azaltılması konusunda COP26’da fikir birliği olmamasının kaygı verici olduğunu belirtti.
Edelgeriyev, “Temel hatlar, birimlerin transferi ve kullanım limitleri ile küresel sera gazı emisyonlarında genel bir azalma konusunda fikir birliği olmaması konusunda endişeli olduğumuzu belirtmek istiyoruz” dedi.
Sera gazı emisyonlarını düzenlemek için özel mekanizmaların getirilmesini öngören Paris İklim Anlaşması'nın 6. maddesinin sonuçlandırılması ihtiyacına dikkat çeken Edelgeriyev, “6. maddenin piyasa ve piyasa dışı mekanizmalarına ilişkin metnin güncel versiyonunun ek çalışmaya ihtiyacı olduğuna ve düzenlemeler konusunda, ilerlemenin temeli olarak yetkilendirmeye dayalı önerilen çözüm seçeneğinin yüksek potansiyeline dikkat çekmek istiyoruz” diye konuştu.
Edelgeriyev, konferans delegelerine forumun nihai belgeleri üzerinde anlaşma sağlanması sürecini geciktirmeme çağrısı yaparak, “Bugün ilerleme olmaması iklim eylemini yavaşlatabilir. Bu nedenle hepimiz belirli tavizler vermeli ve müzakere sürecinin kilit noktaları etrafındaki tartışmaları uzatmamalıyız" ifadelerini kullandı.
Konferans katılımcılarının dünyaya iklim meselesini ilerletmek için ortaklaşa atılması gereken adımlar hakkında net mesajlar vermeleri gerektiğine vurgu yapan Edelgeriyev, Rusya'nın Paris İklim Anlaşması'nın uygulanması için kuralları hızla kabul etme ihtiyacını dikkate alarak daha fazla diyaloğa ve çözüm arayışlarına açık olduğunu kaydetti.
Zirvenin ikinci taslak metnini yorumlayan Edelgeriyev, “Ortak beklentilerimizi karşılayan ikinci taslak metninin dengeli niteliği ve tamamlanmış halini olumlu buluyoruz. Genel zaman çerçeveleri de dahil olmak üzere sunulan önlemler, giderek artan iklim hedefi ile BM'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerine getirilmesiyle sorunsuz bir ekonomik geçişin sağlanması arasında hassas bir dengenin sağlanmasına imkan veriyor” dedi.
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2019
YAŞAM
Rusya, Paris İklim Anlaşması’na bir adım daha yaklaştı: Medvedev, hükümetin sunduğu önergeyi kabul etti
23 Eylül 2019, 16:20
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