https://tr.sputniknews.com/20211113/rusya-idlibde-militanlarin-saldirisinda-2-suriyeli-asker-hayatini-kaybetti-1050775266.html
Rusya: İdlib’de militanların saldırısında 2 Suriyeli asker hayatını kaybetti
Rusya: İdlib’de militanların saldırısında 2 Suriyeli asker hayatını kaybetti
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nin başkan yardımcısı Vadim Kulit, Nusra Cephesi militanlarının İdlib bölgesindeki bir yerleşime ateş... 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T22:48+0300
2021-11-13T22:48+0300
2021-11-13T22:48+0300
dünya
rusya
suriye
nusra cephesi
keskin nişancı
idlib
suriye ordusu
vadim kulit
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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde meydana gelen gelişmelere ilişkin bilgi verdi.Kulit, bugün düzenlediği basın toplantısında Nusra Cephesi militanlarının İdlib vilayetindeki bir yerleşime ateş açtığını, saldırıda 2 Suriyeli askerin hayatını kaybettiğini, 1 askerin de yaralandığını ifade etti.Kulit, "İdlib vilayetinde, Fulayfil bölgesinden teröristlerin Kavkaba yerleşim bölgesindeki hükümet güçlerinin mevzilerine, ayrıca Fatira bölgesinden de Mellaja bölgesindeki hükümet güçlerinin mevzilerine keskin nişancı saldırıları sonucunda 2 Suriyeli asker şehit oldu, 1 asker yaralandı" diye konuştu.Halep vilayetinde havan topları ile yapılan saldırı sonucu bir Suriyeli askerin yaralandığına dikkat çeken Kulit, "Son 24 saat içinde İdlib gerilimi azaltma bölgesinde Nusra Cephesi terör örgütünün mevzilerinin bulunduğu taraftan bu tarafa 10 kez ateş açıldığı saptandı. Halep'te 5, İdlib'de 4, Lazkiye’de de 1 kez" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211104/rusyanin-sam-buyukelcisi-militanlar-idlibden-cikmak-isteyenleri-tahliye-girisimlerini-engelliyor-1050485543.html
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rusya, suriye, nusra cephesi, keskin nişancı, idlib, suriye ordusu, vadim kulit
Rusya: İdlib’de militanların saldırısında 2 Suriyeli asker hayatını kaybetti
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nin başkan yardımcısı Vadim Kulit, Nusra Cephesi militanlarının İdlib bölgesindeki bir yerleşime ateş açtığını, saldırıda 2 Suriyeli askerin hayatını kaybettiğini, 1 askerin de yaralandığını duyurdu.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde meydana gelen gelişmelere ilişkin bilgi verdi.
Kulit, bugün düzenlediği basın toplantısında Nusra Cephesi militanlarının İdlib vilayetindeki bir yerleşime ateş açtığını, saldırıda 2 Suriyeli askerin hayatını kaybettiğini, 1 askerin de yaralandığını ifade etti.
Kulit, "İdlib vilayetinde, Fulayfil bölgesinden teröristlerin Kavkaba yerleşim bölgesindeki hükümet güçlerinin mevzilerine, ayrıca Fatira bölgesinden de Mellaja bölgesindeki hükümet güçlerinin mevzilerine keskin nişancı saldırıları sonucunda 2 Suriyeli asker şehit oldu, 1 asker yaralandı" diye konuştu.
Halep vilayetinde havan topları ile yapılan saldırı sonucu bir Suriyeli askerin yaralandığına dikkat çeken Kulit, "Son 24 saat içinde İdlib gerilimi azaltma bölgesinde Nusra Cephesi terör örgütünün mevzilerinin bulunduğu taraftan bu tarafa 10 kez ateş açıldığı saptandı. Halep'te 5, İdlib'de 4, Lazkiye’de de 1 kez" dedi.