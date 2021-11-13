https://tr.sputniknews.com/20211113/rusya-norvecin-svalbarddaki-askeri-faaliyeti-endise-verici-1050757793.html

Rusya: Norveç’in Svalbard'daki askeri faaliyeti endişe verici

Rusya: Norveç’in Svalbard'daki askeri faaliyeti endişe verici

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Norveç’in Arktik Okyanusu’ndaki Svalbard takımadasındaki askeri faaliyetinin endişe kaynağı olduğunu belirtti. 13.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-13T01:10+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Bu tür askeri güç gösterisi, takımadanın tamamen barışçıl amaçlarla kullanımını öngören 1920 Svalbard Antlaşması’nın ruhuyla tutarsız olması büyük endişe uyandırıyor ve Oslo’nun beyan ettiği, yüksek enlemlerde gerilimi düşük tutma hedefiyle çelişiyor” ifadesine yer verildi.Söz konusunun, Norveç Deniz Kuvvetleri’ne ait ‘Thor Heyerdahl’ firkateynin Svalbard’daki Longyearbyen limanına girişi olduğu kaydedilen açıklamada, “Norveç savaş gemisinin takımada ziyaretinin organizasyonu, Oslo’nun bu bölgeyi ulusal askeri yapılandırma alanına dahil etme yönündeki tutarlı eylemler zincirinde yeni bir adım” dendi.Ayrıca Norveç’in, Svalbard’daki altyapıyı, NATO birliklerinin kabulü dahil askeri planlamaya dahil etme kararını anımsatan Rus diplomat, Oslo’nun ayrıca takımada çevresindeki deniz dibinin Norveç ve NATO askerleri hariç erişime kapatma kararına da dikkat çekti.Açıklamada, “Bu durum, çift amaçlı teknik görevleri yerine getiren Svalsat uydu izleme istasyonunu Svalbard’da faaliyet göstermesi, Norveç askeri nakliye uçaklarının takımadadaki Longier havaalanını kullanması, sahil güvenlik gemilerinin Svalbard sularında devriye görevini yerine getirmesi ile birlikte Norveç’in bu takımadayı gizli bir şekilde silahlandırma eğilimini güçlendiğini gösteriyor” diye kaydedildi.

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