https://tr.sputniknews.com/20211113/rusyada-kovid-19-kaynakli-gunluk-can-kaybi-sayisi-rekor-duzeye-cikti-1050768324.html

Rusya’da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı sayısı rekor düzeye çıktı

Rusya’da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı sayısı rekor düzeye çıktı

Rusya’da koronavirüs kaynaklı günlük can kaybı sayısında rekor yenilendi. Gün içinde bin 241 kişi hayatını kaybetti. 13.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-13T16:12+0300

2021-11-13T16:12+0300

2021-11-13T16:12+0300

koronavirüs

rusya

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/13/1049041416_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_7241937d2746a9cbe2ecb801d1a3f425.jpg

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre Rusya’da son 24 saatte 39 bin 256 kişi koronavirüse yakalandı. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 9 milyon 31 bin 851’e yükseldi.Gün içinde Kovid-19 nedeniyle kaydedilen can kaybı bin 241 oldu. Bu, pandeminin en yüksek günlük can kaybı sayısı.Başkent Moskova, St. Petersburg ve Moskova bölgesi günlük vaka ve can kayıplarının en fazla görüldüğü yerler olarak kayda geçti.Hastalığı atlatanların sayısı ise 33 bin 802 artarak 7 milyon 754 bin 764’e çıktı.Rusya’da Sputnik V’nin yanı sıra diğer yerli aşılarla toplu aşılama süreci devam ediyor. Sputnik V şu anda 70 ülkede tescil edilmiş durumda ve bazı ülkelerde üretimi de yapılıyor. Diğer yandan Suriye Sanayi Bakanı Ziyad Sabbah da, önümüzdeki günlerde Sputnik V’nin Suriye’de üretilmeye başlanması için Rusya ile görüşmeye başlayacaklarını söylemişti.Suriye, Rus aşısını bu yıl şubat ayında tescillemişti.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, koronavirüs