Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211113/rusyanin-yeni-s-550-fuze-savunma-sistemiyle-ilgili-bilgi-verildi-1050767928.html
Rusya’nın yeni S-550 füze savunma sistemiyle ilgili bilgi verildi
Rusya’nın yeni S-550 füze savunma sistemiyle ilgili bilgi verildi
Sputnik’e konuşan savunma sektöründen kaynaklar, Rusya’nın S-500'ü temel alarak üzerinde çalıştığı yeni füze savunma sistemi S-550’nin, dünyanın kıtalararası... 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T16:03+0300
2021-11-13T16:03+0300
savunma
rusya
füze
s-550
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103953/41/1039534122_1:0:2200:1237_1920x0_80_0_0_5b35e49818af97576761ca4870f5bcb4.jpg
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun 9 Kasım’da ülkenin S-550 isimli yeni füze savunma sistemi olacağı açıklamasını yapmasının ardından, savunma sektöründen iki kaynak, sistemin özellikleri hakkında bilgi verdi.Şu anda Rusya ve ABD’nin envanterinde kıtalararası balistik füzeler savaş başlıklarını imha etmede yüksek oranda başarı gösteriyor, ancak bu sistemler sabit tipte.Sputnik’e konuşan kaynaklardan biri, “Yeni seyyar sistem S-500 savunma sisteminin bir versiyonu olarak, füze ve uzay savunması görevleri için özel olacak biçimde geliştiriliyor. Çeşitli menzillerdeki balistik füzelere, özellikle de kıtalararası olanların savaş başlıklarına, aynı zamanda S-400 ve S-500’ün müdahale alanının dışında kalan uzay saldırı silahlarına, ABD’nin THAAD ve IIB SM-3 Block füzelerine sahip Aegis savunma sistemlerine müdahale etme becerisine sahip olacak” ifadelerini kullandı.Bir diğer kaynak da bu bilgileri doğrulayarak, sistemin geliştirilmesinde ileri aşamaya gelindiğini ifade etti.Rusya Savunma Bakanlığı, ülkede S-550 adı verilen yeni hava savunma füze sisteminin geliştirilmekte olduğunu bildirmiş, ancak sistem hakkında başka bilgi verilmemişti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103953/41/1039534122_276:0:1925:1237_1920x0_80_0_0_fc68e73e881d531ce63fe19b75a11000.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, füze, s-550

Rusya’nın yeni S-550 füze savunma sistemiyle ilgili bilgi verildi

16:03 13.11.2021
© Fotoğraf : mil.ru / Fotoğraf bankasına girRusya- Füze
Rusya- Füze - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
© Fotoğraf : mil.ru
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Sputnik’e konuşan savunma sektöründen kaynaklar, Rusya’nın S-500'ü temel alarak üzerinde çalıştığı yeni füze savunma sistemi S-550’nin, dünyanın kıtalararası balistik füzeleri etkili biçimde imha edebilen ilk mobil özel füze ve uzay savunma sistemi olacağını söyledi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun 9 Kasım’da ülkenin S-550 isimli yeni füze savunma sistemi olacağı açıklamasını yapmasının ardından, savunma sektöründen iki kaynak, sistemin özellikleri hakkında bilgi verdi.
Şu anda Rusya ve ABD’nin envanterinde kıtalararası balistik füzeler savaş başlıklarını imha etmede yüksek oranda başarı gösteriyor, ancak bu sistemler sabit tipte.
Sputnik’e konuşan kaynaklardan biri, “Yeni seyyar sistem S-500 savunma sisteminin bir versiyonu olarak, füze ve uzay savunması görevleri için özel olacak biçimde geliştiriliyor. Çeşitli menzillerdeki balistik füzelere, özellikle de kıtalararası olanların savaş başlıklarına, aynı zamanda S-400 ve S-500’ün müdahale alanının dışında kalan uzay saldırı silahlarına, ABD’nin THAAD ve IIB SM-3 Block füzelerine sahip Aegis savunma sistemlerine müdahale etme becerisine sahip olacak” ifadelerini kullandı.
Bir diğer kaynak da bu bilgileri doğrulayarak, sistemin geliştirilmesinde ileri aşamaya gelindiğini ifade etti.
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkede S-550 adı verilen yeni hava savunma füze sisteminin geliştirilmekte olduğunu bildirmiş, ancak sistem hakkında başka bilgi verilmemişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:19Almanya Başbakanı Merkel: Kovid-19 vakaları arttı, önümüzde çok zor haftalar var
16:12Rusya’da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı sayısı rekor düzeye çıktı
16:09Ukrayna: ABD, Türkiye ve Romanya ile Karadeniz’de PASSEX tatbikatı gerçekleştirdik
16:05Polonya: Belarus tren yolu geçişlerini durdurabiliriz
16:03Rusya’nın yeni S-550 füze savunma sistemiyle ilgili bilgi verildi
16:01Tarantino en çok korktuğu filmi açıkladı
16:00Rus Kovid-19 ilacı Areplivir’in ampullerde üretimi Aralık 2021'de başlıyor
15:50Sakatlıklar sonrası A Milli Futbol Takımı'na 2 takviye
15:48Uzungöl'de balık ölümlerinin nedeni belli oldu: Oksijen yetersizliği
15:17'Belarus'taki kriz bizdeki ‘Ey Avrupa, göçmenleri salarım’ ana fikirli çıkıştan farklı'
15:09THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'ya Japonya Devlet Nişanı
15:00BBP lideri Mustafa Destici: Asgari ücret en az 4 bin TL olmalı
14:56Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' mesajı: Muhalefetin ihaleye girecek ülkeleri tehdit etmesi cehalet
14:43Danıştay'ın iki üyesi İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesini hukuka aykırı buldu
14:30Kovid-19'u atlatanlar takip altında: 'Görme bozuklukları, kalp rahatsızlıkları gibi şikayetler var'
14:12Kızına cinsel istismardan hapis cezası onanan adam hala dışarda
14:07Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye telefonu
14:05Fiyatı kırmızı eti aştı, ciğer tüketimi 6 tondan 2 tona düştü
13:54TCMB'den iki tebliğde değişiklik
13:52İsrail, Türkiye'de tutuklanan iki vatandaşının casus olduğu iddiasını reddetti