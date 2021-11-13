https://tr.sputniknews.com/20211113/rusyanin-yeni-s-550-fuze-savunma-sistemiyle-ilgili-bilgi-verildi-1050767928.html

Rusya’nın yeni S-550 füze savunma sistemiyle ilgili bilgi verildi

Rusya’nın yeni S-550 füze savunma sistemiyle ilgili bilgi verildi

Sputnik’e konuşan savunma sektöründen kaynaklar, Rusya’nın S-500'ü temel alarak üzerinde çalıştığı yeni füze savunma sistemi S-550’nin, dünyanın kıtalararası... 13.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-13T16:03+0300

2021-11-13T16:03+0300

2021-11-13T16:03+0300

savunma

rusya

füze

s-550

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun 9 Kasım’da ülkenin S-550 isimli yeni füze savunma sistemi olacağı açıklamasını yapmasının ardından, savunma sektöründen iki kaynak, sistemin özellikleri hakkında bilgi verdi.Şu anda Rusya ve ABD’nin envanterinde kıtalararası balistik füzeler savaş başlıklarını imha etmede yüksek oranda başarı gösteriyor, ancak bu sistemler sabit tipte.Sputnik’e konuşan kaynaklardan biri, “Yeni seyyar sistem S-500 savunma sisteminin bir versiyonu olarak, füze ve uzay savunması görevleri için özel olacak biçimde geliştiriliyor. Çeşitli menzillerdeki balistik füzelere, özellikle de kıtalararası olanların savaş başlıklarına, aynı zamanda S-400 ve S-500’ün müdahale alanının dışında kalan uzay saldırı silahlarına, ABD’nin THAAD ve IIB SM-3 Block füzelerine sahip Aegis savunma sistemlerine müdahale etme becerisine sahip olacak” ifadelerini kullandı.Bir diğer kaynak da bu bilgileri doğrulayarak, sistemin geliştirilmesinde ileri aşamaya gelindiğini ifade etti.Rusya Savunma Bakanlığı, ülkede S-550 adı verilen yeni hava savunma füze sisteminin geliştirilmekte olduğunu bildirmiş, ancak sistem hakkında başka bilgi verilmemişti.

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rusya, füze, s-550