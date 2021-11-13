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https://tr.sputniknews.com/20211113/sanliurfada-gocmen-kacakciligi-operasyonu-5-kisi-tutuklandi-1050774315.html
Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 kişi tutuklandı
Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 kişi tutuklandı
64 kaçak göçmeni İran'dan Türkiye'ye kaçak yollarla kamyonetlerle Şanlıurfa'ya getiren 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T21:27+0300
2021-11-13T21:27+0300
2021-11-13T21:27+0300
türkiye
şanlıurfa
gözaltı
tutuklama
göçmen kaçakçılığı
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Edinilen bilgiye göre Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.Bu kapsamda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen iki kamyonette, yasadışı yollardan girdiği belirlenen 64 yabancı uyruklu göçmen tespit edildi.Gözaltına alınan 64 göçmen sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.İnsan kaçakçılığı yapan 5 şüpheli tutuklandıKamyonetlerle bağlantılı olduğu tespit edilen bir otomobil durdurularak, içindeki 5 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20210505/istanbul-havalimaninda-vip-gocmen-kacakciligi-1044430764.html
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şanlıurfa, gözaltı, tutuklama, göçmen kaçakçılığı
Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 kişi tutuklandı
64 kaçak göçmeni İran'dan Türkiye'ye kaçak yollarla kamyonetlerle Şanlıurfa'ya getiren 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen iki kamyonette, yasadışı yollardan girdiği belirlenen
64 yabancı uyruklu göçmen tespit edildi.
Gözaltına alınan 64 göçmen sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.
İnsan kaçakçılığı yapan 5 şüpheli tutuklandı
Kamyonetlerle bağlantılı olduğu tespit edilen bir otomobil durdurularak, içindeki
5 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.