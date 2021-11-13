https://tr.sputniknews.com/20211113/sanliurfada-gocmen-kacakciligi-operasyonu-5-kisi-tutuklandi-1050774315.html

Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 kişi tutuklandı

64 kaçak göçmeni İran'dan Türkiye'ye kaçak yollarla kamyonetlerle Şanlıurfa'ya getiren 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

şanlıurfa

gözaltı

tutuklama

göçmen kaçakçılığı

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Edinilen bilgiye göre Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.Bu kapsamda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen iki kamyonette, yasadışı yollardan girdiği belirlenen 64 yabancı uyruklu göçmen tespit edildi.Gözaltına alınan 64 göçmen sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.İnsan kaçakçılığı yapan 5 şüpheli tutuklandıKamyonetlerle bağlantılı olduğu tespit edilen bir otomobil durdurularak, içindeki 5 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://tr.sputniknews.com/20210505/istanbul-havalimaninda-vip-gocmen-kacakciligi-1044430764.html

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şanlıurfa, gözaltı, tutuklama, göçmen kaçakçılığı