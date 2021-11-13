https://tr.sputniknews.com/20211113/sokak-roportaji-sonrasi-isine-son-verilen-kurye-isten-atildigimi-whatsapptan-ogrendim-1050756580.html
Sokak röportajı sonrası işine son verilen kurye: İşten atıldığımı Whatsapp’tan öğrendim
Sokak röportajı sonrası işine son verilen kurye: İşten atıldığımı Whatsapp’tan öğrendim
Sosyal medyada yayınlanan sokak röportajının ardından işinden olan kuryenin haberi sosyal medyada büyük tepkiye sebep olmuştu. O kurye ismini vermeden... 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T00:22+0300
2021-11-13T00:22+0300
2021-11-13T00:24+0300
akşam postasi
röportajlar
işten çıkarma
röportaj
suç
kurye
rsfm
getir
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Sokak röportajı sonrası işine son verilen kurye: “İşten atıldığımı Whatsapp’tan öğrendim”
Sokak röportajı sonrası işine son verilen kurye: “İşten atıldığımı Whatsapp’tan öğrendim”
İşte ismini vermek istemeyen o kuryenin anlattıkları:“Bana, ‘Şu sebepten seni işten çıkartıyoruz’ demediler ben işten çıkartıldığımı Whatsapp’tan öğrendim. Şefim Whatsapp’tan benim için işten ayrıldığımı yazmış. Beni çocuk gibi Whatsapp’tan işten atmışlar. Resmi olarak hala çalıştığım kurumun elamanıyım, hiçbir resmi evrak elime geçmedi.”'O gün çıkaracaklardı'“Sokak röportajından sonra göndermek istediler ama ben onlara, ’’beni işten çıkartırsanız sosyal medyada tepki toplarsınız’’ dediğim için o zaman çıkartamamışlardı ve bana, ‘’ortalıkta gözükme git iki gün dinlen’’ dediler. Aradan zaman geçti ve beni işten atmaktan beter ettiler. Kendim gideyim diye baskı uyguladılar. Motor ile kaza yaptım ve bütün hasar masrafını bana ödettirdiler normalde hiçbir yerde kurye ödemez, şirket öder. Benim işi bırakmam için bir süre değişik yollar denediler. Mesela maaşımı eksik yatırmaya başladılar ve itiraz ettiğim zaman, ‘’seni çalıştırıyoruz işte daha ne istiyorsun’’ gibi laflar söylemeye başladılar.”'O kaskla neden konuştun'“Röportaj sonrasında herkesten çok daha dikkatli olmaya başladım. Herkes 10 dakika geç kalıyorsa ben 15 dakika önceden gidiyordum çünkü, ‘’sen zaten mimlisin işten kovarız’’ dediler. Bir yetkili bana, ‘’Röportaj veriyorsan o senin kendi siyasi düşüncen bize ne, üzerindeki üniformayı neden lekeliyorsun, o kaskla neden bunu yapıyorsun, kendi pisliğine bizi neden çekiyorsun, senin görüşlerine biz de katılıyormuş gibi oluyoruz’’ dedi. Bir nevi haklılar. Ben bu konuda düşüncesizlik yaptım. Görüşlerimi paylaştım ama o gün söylediğim görüşlerimi sivil olarak paylaşmış olsaydım kimse beni işten çıkartmazdı. O üniformayla röportaj verince, şirket de sanki muhalifmiş gibi bir anlam oluştu, bu benim için bir hataydı. Zaten ben o şirketin değil, motorsikletlerin sahibi olan yan kuruluşun kadrosundayım.”
https://tr.sputniknews.com/20211112/haciz-cikmazindaki-ciftci-traktorumu-alirsaniz-evime-nasil-ekmek-gotureyim-borcumu-nasil-odeyeyim-1050720119.html
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röportajlar, işten çıkarma, röportaj, suç, kurye, rsfm, getir
Sokak röportajı sonrası işine son verilen kurye: İşten atıldığımı Whatsapp’tan öğrendim
00:22 13.11.2021 (güncellendi: 00:24 13.11.2021)
Sosyal medyada yayınlanan sokak röportajının ardından işinden olan kuryenin haberi sosyal medyada büyük tepkiye sebep olmuştu. O kurye ismini vermeden katıldığı Radyo Sputnik’teki Atilla Güner’le Akşam Postası programında yaşadıklarını anlattı.
İşte ismini vermek istemeyen o kuryenin anlattıkları:
“Bana, ‘Şu sebepten seni işten çıkartıyoruz’ demediler ben işten çıkartıldığımı Whatsapp’tan öğrendim. Şefim Whatsapp’tan benim için işten ayrıldığımı yazmış. Beni çocuk gibi Whatsapp’tan işten atmışlar. Resmi olarak hala çalıştığım kurumun elamanıyım, hiçbir resmi evrak elime geçmedi.”
'O gün çıkaracaklardı'
“Sokak röportajından sonra göndermek istediler ama ben onlara, ’’beni işten çıkartırsanız sosyal medyada tepki toplarsınız’’ dediğim için o zaman çıkartamamışlardı ve bana, ‘’ortalıkta gözükme git iki gün dinlen’’ dediler. Aradan zaman geçti ve beni işten atmaktan beter ettiler. Kendim gideyim diye baskı uyguladılar. Motor ile kaza yaptım ve bütün hasar masrafını bana ödettirdiler normalde hiçbir yerde kurye ödemez, şirket öder. Benim işi bırakmam için bir süre değişik yollar denediler. Mesela maaşımı eksik yatırmaya başladılar ve itiraz ettiğim zaman, ‘’seni çalıştırıyoruz işte daha ne istiyorsun’’ gibi laflar söylemeye başladılar.”
'O kaskla neden konuştun'
“Röportaj sonrasında herkesten çok daha dikkatli olmaya başladım. Herkes 10 dakika geç kalıyorsa ben 15 dakika önceden gidiyordum çünkü, ‘’sen zaten mimlisin işten kovarız’’ dediler. Bir yetkili bana, ‘’Röportaj veriyorsan o senin kendi siyasi düşüncen bize ne, üzerindeki üniformayı neden lekeliyorsun, o kaskla neden bunu yapıyorsun, kendi pisliğine bizi neden çekiyorsun, senin görüşlerine biz de katılıyormuş gibi oluyoruz’’ dedi. Bir nevi haklılar. Ben bu konuda düşüncesizlik yaptım. Görüşlerimi paylaştım ama o gün söylediğim görüşlerimi sivil olarak paylaşmış olsaydım kimse beni işten çıkartmazdı. O üniformayla röportaj verince, şirket de sanki muhalifmiş gibi bir anlam oluştu, bu benim için bir hataydı. Zaten ben o şirketin değil, motorsikletlerin sahibi olan yan kuruluşun kadrosundayım.”