https://tr.sputniknews.com/20211113/sputnik-vnin-gelistiricisi-gintsburg-qr-kodlari-kovid-19un-mutasyonlarinin-onlenmesini-saglayacak-1050771421.html
Sputnik V'nin geliştiricisi Gintsburg: QR kodları Kovid-19'un mutasyonlarının önlenmesini sağlayacak
Sputnik V'nin geliştiricisi Gintsburg: QR kodları Kovid-19'un mutasyonlarının önlenmesini sağlayacak
Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi'nin başkanı Gintsburg, halka açık yerlerde ve toplu taşıtlarda QR kodu uygulamasının önemli Kovid-19 mutasyonlarının... 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T18:33+0300
2021-11-13T18:33+0300
2021-11-13T18:33+0300
koronavirüs
rusya
mutasyon
qr kodu
koronavirüs
aleksandr gintsburg
koronavirüs aşısı
sputnik v
gamaleya araştırma merkezi
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Gamaleya Araştırma Merkezi’nin başkanı Aleksandr Gintsburg, halka açık yerlerde ve toplu taşıtlarda QR kodu uygulamasının önemli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mutasyonlarının ortaya çıkmasını önlemeye katkıda bulunacağını söyledi.Sputnik'e konuşan Gintsburg, böyle bir önlem sayesinde aşı yaptırmamış olan vatandaşların patojeni bulaştırmayacaklarını ifade etti.Halka açık yerlerde ve toplu taşıtlarda QR kodu uygulaması başladıktan sonra Kovid-19 insidansının niye göre azalacağı şeklinde bir soruyu yanıtlayan Gintsburg, "Aşı yaptırmayanlar, kalabalık yerlerde bulunmayacak ve dolayısıyla enfekte olmayacak, diğer yandan ise üreme ve bulaşma sonucu Kovid-19'un epidemiyolojik olarak önemli yeni varyantlarını yetiştirmekle meşgul olmayacak" diye konuştu.Rusya hükümeti, dün halka açık yerlerde, bazı toplu taşıtlarda ve ülke genelinde yapılabilecek toplu etkinlikler için QR kodlarının getirilmesine ilişkin tasarıyı parlamentoya sunmuştu.Buna göre 1 Şubat-1 Haziran 2022 döneminde vatandaşlarda QR kodu şartı aranacak. 1 Şubat’a kadar olan zaman dilimi ise geçiş dönemi sayılacak.
https://tr.sputniknews.com/20211112/putinden-kovid-19-asisi-onay-sureclerinin-hizlandirilmasi-cagrisi-1050745433.html
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rusya, mutasyon, qr kodu, koronavirüs, aleksandr gintsburg, koronavirüs aşısı, sputnik v, gamaleya araştırma merkezi
Sputnik V'nin geliştiricisi Gintsburg: QR kodları Kovid-19'un mutasyonlarının önlenmesini sağlayacak
Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi'nin başkanı Gintsburg, halka açık yerlerde ve toplu taşıtlarda QR kodu uygulamasının önemli Kovid-19 mutasyonlarının ortaya çıkmasını önlemeye katkıda bulunacağını açıkladı.
Gamaleya Araştırma Merkezi’nin başkanı Aleksandr Gintsburg, halka açık yerlerde ve toplu taşıtlarda QR kodu uygulamasının önemli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mutasyonlarının ortaya çıkmasını önlemeye katkıda bulunacağını söyledi.
Sputnik'e konuşan Gintsburg, böyle bir önlem sayesinde aşı yaptırmamış olan vatandaşların patojeni bulaştırmayacaklarını ifade etti.
Halka açık yerlerde ve toplu taşıtlarda QR kodu uygulaması başladıktan sonra Kovid-19 insidansının niye göre azalacağı şeklinde bir soruyu yanıtlayan Gintsburg, "Aşı yaptırmayanlar, kalabalık yerlerde bulunmayacak ve dolayısıyla enfekte olmayacak, diğer yandan ise üreme ve bulaşma sonucu Kovid-19'un epidemiyolojik olarak önemli yeni varyantlarını yetiştirmekle meşgul olmayacak" diye konuştu.
Rusya hükümeti, dün halka açık yerlerde, bazı toplu taşıtlarda ve ülke genelinde yapılabilecek toplu etkinlikler için QR kodlarının getirilmesine ilişkin tasarıyı parlamentoya sunmuştu.
Buna göre 1 Şubat-1 Haziran 2022 döneminde vatandaşlarda QR kodu şartı aranacak. 1 Şubat’a kadar olan zaman dilimi ise geçiş dönemi sayılacak.