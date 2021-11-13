https://tr.sputniknews.com/20211113/stefan-kuntz-oynayacagimiz-macta-ne-kadar-gol-atarsak-baska-takimlar-uzerine-o-kadar-baski-yapariz-1050757185.html

Stefan Kuntz: Oynayacağımız maçta ne kadar gol atarsak, başka takımlar üzerine o kadar baskı yaparız

Stefan Kuntz: Oynayacağımız maçta ne kadar gol atarsak, başka takımlar üzerine o kadar baskı yaparız

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık'ı farklı yenerek rakipleri üzerinde baskı oluşturmak istediklerini söyledi. 13.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-13T00:51+0300

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spor

türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff)

2022 dünya kupası

cebelitarık

açıklama

2022 fifa dünya kupası

maç

stefan kuntz

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Stefan Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapacakları karşılaşmaya ilişkin Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile açıklamalarda bulundu.Stefan Kuntz hedeflerinin gollü bir galibiyet olduğunu söyleyerek, “Oyuncularıma sadece şunu söyledim, ‘Hedefimize ulaşmak için başka takımların da desteğine ihtiyacımız var, oynayacağımız maçta ne kadar gol atarsak, başka takımlar üzerine o kadar baskı yaparız.’ Onu ümit ediyorum" dedi.Kuntz, “Göreve geldiğimde takımda öz güven sorunu vardı” sözlerinin hatırlatılması üzerine ise “Bir teknik direktör olarak müdahale edebileceğiniz ve edemeyeceğiniz şeyler var. Edemeyeceğiniz mesela Letonya maçından çıkan zaferden çıkan öz güven. Takımda şunu farkettim, başlangıçta oyuncularımızın çok sayıda maçı var, o yüzden bir önceki maçın analiziyle başlıyoruz. Kulüp çiplerini çıkarsınlar, milli takım çipini taksınlar diye. Mümkün olduğu kadar hızlı şekilde bir önceki milli maçın seviyesine geri getirmeye çalışıyoruz. Bir önceki milli maçı izledik, neler yapabileceğimizi konuştuk” ifadelerini kullandı.Alman teknik adam yardımcılarına da güvendiğinin altını çizerek, “Benim için önemli olan bütün yardımcılarımın bağımsız çalışma becerilerinde olmaları ve kendi kişiliklerinin olması. Sadece sahaya kuka koymayacaklar. Ekibimde Türkçe konuşan antrenör olması önemliydi, Kenan’la daha önce çalıştık, eskiden oyuncumdu, aramızdaki ilişki hiç kopmadı. Kenan’ın kişiliğinde kendine has çok özelliği var. Benim gibi olan iki antrenör getirseydim, potansiyeli tam kullanamayacaktık” şeklinde konuştu.Stefan Kuntz, “Üzerinizde baskı hissediyor musunuz?” sorusuna ise, “Baskıyı soruyorsunuz ama bunu istiyordum. Bu baskı gerçekten var. Baskı altına girmek şahsi kararımdı. Bu ekibi motive etmenize gerek yok. Türk Milli Takım oyuncuları ülkeleri için oynamayı o kadar çok seviyorlar ki seyircileri mutlu etmek istiyorlar. Bu motivasyonu arttırmak için bir şey yapmam gerekmiyor. Buradaki duygusallığı ve disiplini iyi birleştirmek gerekiyor. Buradaki dengeyi tutturmaya çalışıyoruz” yanıtını verdi.Kuntz, Ferdi Kadıoğlu’nun milli takım tercihini hala yapmamasının hatırlatılması üzerine ise, “İki çocuğunuz olduğunu düşünün, hangi çocuğunu daha çok seviyorsun diye soruyorsunuz, zor bir soru. Ferdi’ye takımımızda olmasını istediğimizi gösterdik, karar vermek için vakte ihtiyacı varsa buna saygı göstermek zorundayız” açıklamasında bulundu.Alman teknik adam, milli takımın forvet oyuncularının gol sayılarının az olması hakkında ise, “Bu konuyu çok büyütmek istemiyorum. Çözümler için çalıştık, hücuma yönelik oyuncuların duygusunun yüksek olmasını istiyoruz. Antrenmanda çok gol atarsanız bu beyninizin bir yerine yerleşiyor. Burak bir numaralı forvetimiz ama Serdar ve Kenan’ı Almanya’dan tanıyorum. Halil de önemli bir isim. Bunlar gol atan oyuncular, goller her zaman forvetlerin becerisiyle gelmiyor. Diğer oyuncuların onlara iyi asist yapması gerekiyor. Dolayısıyla onlar için şans oluşturmak da önemli" ifadelerini kullandı.Stefan Kuntz, sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür'ün de forma giyemeyeceğini, Karadağ maçına yetişmesini beklediklerini söyledi.A Milli Takım Teknik Direktörü, "Hakan Çalhanoğlu kulüp takımı ile milli takımda farklı performanslar gösteriyor. Hakan'ın performansından memnun musunuz?" sorusunu ise, "Kulüpteki performansıyla milli takım performansın karşılaştıramazsınız. Kulüpte başka oyuncular ve anlayış var. Milli takımın kendi karakteri var. Milli takımda tabii ki oyuncularımın üzerine bir baskı da geliyor çünkü vatanları için oynuyorlar. Hakan gerek sahada gerek saha kenarında herkese örnek olacak bir oyuncu. Birçok rolde kullanabiliyorum, öyle bir oyuncu olduğum için çok memnunum. Hakan'ın güçlü performans çıkaracağı için çok güçlü bir düşüncem var" şeklinde yanıtladı.

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