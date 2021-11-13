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https://tr.sputniknews.com/20211113/sudanda-darbe-karsiti-gosterilerde-2-kisi-daha-hayatini-kaybetti-1050771811.html
Sudan'da darbe karşıtı gösterilerde 2 kişi daha hayatını kaybetti
Sudan'da darbe karşıtı gösterilerde 2 kişi daha hayatını kaybetti
Sudan'da düzenlenen darbe karşıtı gösterilerde 2 göstericinin daha hayatını kaybettiği duyuruldu. 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T18:51+0300
2021-11-13T18:51+0300
2021-11-13T18:51+0300
dünya
sudan
protesto
darbe
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Sudan'da 25 Ekim'de ordunun yönetime el koymasının ardından başlayan gösteriler devam ediyor.Sudan Tabipleri Komitesi'nden yapılan açıklamada, bugün gösterilerde ordunun müdahalesi neticesinde 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.Böylelikle gösteriler boyunca ölen protestocu sayısı toplamda 3'e yükseldi.Geçen haftalarda Sudan ordusu, Başbakan Abdullah Hamduk ve bazı bakanları gözaltına alarak yönetime el koymuştu.Darbe sonrasında binlerce insan sokaklara dökülürken askeri yönetim ülkede olağanüstü hal ilan etme kararı almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211111/sudanda-egemenlik-konseyi-yeniden-kuruldu-1050713392.html
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sudan, protesto, darbe
Sudan'da darbe karşıtı gösterilerde 2 kişi daha hayatını kaybetti
Sudan'da düzenlenen darbe karşıtı gösterilerde 2 göstericinin daha hayatını kaybettiği duyuruldu.
Sudan'da 25 Ekim'de ordunun yönetime el koymasının ardından başlayan gösteriler devam ediyor.
Sudan Tabipleri Komitesi'nden yapılan açıklamada, bugün gösterilerde ordunun müdahalesi neticesinde 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.
Böylelikle gösteriler boyunca ölen protestocu sayısı toplamda 3'e yükseldi.
Geçen haftalarda Sudan ordusu, Başbakan Abdullah Hamduk ve bazı bakanları gözaltına alarak yönetime el koymuştu.
Darbe sonrasında binlerce insan sokaklara dökülürken askeri yönetim ülkede olağanüstü hal ilan etme kararı almıştı.