https://tr.sputniknews.com/20211113/susa-yakinlarinda-azerbaycan-ordusuna-ait-kontrol-noktasina-saldirildi-3-yarali-var-1050764804.html

Şuşa yakınlarında Azerbaycan ordusuna ait kontrol noktasına saldırıldı: 3 yaralı var

Şuşa yakınlarında Azerbaycan ordusuna ait kontrol noktasına saldırıldı: 3 yaralı var

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı ve Başsavcılığı’nın ortak açıklamasına göre, Şuşa’da Azerbaycan ordusuna ait bir kontrol noktasına yapılan saldırıda üç asker... 13.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-13T13:22+0300

2021-11-13T13:22+0300

2021-11-13T13:22+0300

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Açıklamada, “Ermenistan vatandaşı Norayr Mirzoyan ve başkaları 13 Kasım’da bir araçla Şuşa kenti civarındaki Daşaltı köyü yakınlarında bulunan kontrol noktasına geldi, Azerbaycan Silahlı kuvvetleri ve Rus barış güçlerine doğru RGD-5 bombası atarak bu kişilerin hayatlarını tehlikeye attı” ifadeleri kullanıldı.Saldırı neticesinde Azerbaycan ordusundan Çavuş Hafiz Nasibov da dahil olmak üzere üç kişi yaralandı.Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.Daha önce Azerbaycan basınında Şuşa kenti yakınlarındaki bir kontrol noktasına saldırı düzenlendiği ve saldırganın Rus barış güçleri tarafından yakalandığı bildirilmişti.

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ermenistan, azerbaycan, şuşa