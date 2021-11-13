Taksiciden gazeteciye ‘Kafana sıkarım’ tehdidi

Olay, gece saat 01.15 sıralarında Üsküdar Altunizade'de meydana geldi. İddiaya göre evine gitmek üzere taksiye binmek isteyen gazeteci Fırat Fıstık, taksiciler tarafından 'karşıya geçme' gerekçesiyle taksiye alınmadı. Fıstık, kendisini keyfi olarak almak istemediğini belirttiği taksiciyle yaşadığı tartışmanın görüntülerini paylaştı. Videoda taksicinin Fıstık'ı “Kafana sıkarım” diye tehdit ettiği ve küfürler savurduğu görülüyor. Fıstık, Twitter'dan paylaştığı videoya “15 dakika önce bu videoyu çektim. Altunizade’de 34 TBP 61 plakalı taksi dahil olmak üzere 7 taksi sadece karşıya gittiğini söylüyor ve yolcu almıyor. Üstüne de küfür ediyor" diye yazdı.
Gazeteci Fırat Fıstık, kendisini keyfi olarak almak istemeyen taksiciyi görüntüledi. Görüntülenmesine sinirlenen taksici, Fıstık’a ağır küfürler edip “Kafana sıkarım” diye tehdit etti.
Olay, gece saat 01.15 sıralarında Üsküdar Altunizade'de meydana geldi. İddiaya göre evine gitmek üzere taksiye binmek isteyen gazeteci Fırat Fıstık, taksiciler tarafından 'karşıya geçme' gerekçesiyle taksiye alınmadı.
Fıstık, kendisini keyfi olarak almak istemediğini belirttiği taksiciyle yaşadığı tartışmanın görüntülerini paylaştı.
Videoda taksicinin Fıstık'ı “Kafana sıkarım” diye tehdit ettiği ve küfürler savurduğu görülüyor.
Fıstık, Twitter'dan paylaştığı videoya “15 dakika önce bu videoyu çektim. Altunizade’de 34 TBP 61 plakalı taksi dahil olmak üzere 7 taksi sadece karşıya gittiğini söylüyor ve yolcu almıyor. Üstüne de küfür ediyor" diye yazdı.