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Tarantino en çok korktuğu filmi açıkladı
Tarantino en çok korktuğu filmi açıkladı
ABD'li yönetmen Quentin Tarantino, katıldığı bir etkinlikte kendisini bugüne kadar korkutmayı başaran nadir filmin hangisi olduğunu açıkladı. 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T16:01+0300
2021-11-13T16:01+0300
yaşam
sinema
quentin tarantino
korku filmi
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ABD'li yönetmen Quentin Tarantino, Bir Zamanlar… Hollywood'da (Once Upon A Time… in Hollywood) filminin roman uyarlamasını tanıtmak üzere katıldığı programda kendisini bugüne kadar korkutmayı başaran nadir bir filmden bahsetti.NTV'nin Independent''tan aktardığı habere göre, Stephen Colbert'in The Late Show'una katılan ünlü yönetmen, John Carpenter'ın korku klasiği Şey'e (The Thing) duyduğu hayranlığı anlattı.Program sırasında Tarantino, Şey'i kullandığı pratik efektler nedeniyle övdü ve filmin tüm zamanların en iyi yapımlarından biri olduğunu söyledi.Tarantino şu ifadeleri kullandı:Yönetmen filmin kendisini neden korkuttuğunuysa şu şekilde anlattı:Tarantino filmdeki paranoyanın giderek elle tutulur hale geldiğiniyse şöyle aktarıyor:
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sinema, quentin tarantino, korku filmi

Tarantino en çok korktuğu filmi açıkladı

16:01 13.11.2021
© Sputnik / Vladimir Astapkoviç / Fotoğraf bankasına girABD’li ünlü yönetmen Quentin Tarantino Moskova'da
ABD’li ünlü yönetmen Quentin Tarantino Moskova'da - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
© Sputnik / Vladimir Astapkoviç
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ABD'li yönetmen Quentin Tarantino, katıldığı bir etkinlikte kendisini bugüne kadar korkutmayı başaran nadir filmin hangisi olduğunu açıkladı.
ABD'li yönetmen Quentin Tarantino, Bir Zamanlar… Hollywood'da (Once Upon A Time… in Hollywood) filminin roman uyarlamasını tanıtmak üzere katıldığı programda kendisini bugüne kadar korkutmayı başaran nadir bir filmden bahsetti.
NTV'nin Independent''tan aktardığı habere göre, Stephen Colbert'in The Late Show'una katılan ünlü yönetmen, John Carpenter'ın korku klasiği Şey'e (The Thing) duyduğu hayranlığı anlattı.
Program sırasında Tarantino, Şey'i kullandığı pratik efektler nedeniyle övdü ve filmin tüm zamanların en iyi yapımlarından biri olduğunu söyledi.
Tarantino şu ifadeleri kullandı:
"Rob Bottin'in Carpenter'ın filminde kullandıkları, şimdiye kadar beyazperdede yapılmış en kullanışlı özel efektler arasında. Bence şimdiye kadar yapılmış en iyi filmlerden biri değilse de gelmiş geçmiş en iyi korku filmlerinden biri."
Yönetmen filmin kendisini neden korkuttuğunuysa şu şekilde anlattı:
"Korkmuştum ve bu da beni neden bu filmi izlerken korktuğumu mercek altına almaya itti. Bu adamlar kutup araştırma merkezinde kapana kısılmış durumda ve hepsini yutacak olan Şey muhtemelen bunlardan biri veya birkaçı. Ve hiç kimse ezelden beri tanıdığı kişi mi yoksa Şey mi olup olmadığını bilmiyor."
Tarantino filmdeki paranoyanın giderek elle tutulur hale geldiğiniyse şöyle aktarıyor:
"Ve film bunun paranoyasını o kadar elle tutulur, o kadar gerçek kılıyor ki saf paranoya neredeyse filmdeki başka bir karaktere dönüşüyor. Antarktika'da bu sığınakta kapana kısılmış durumdalar ve bu yüzden paranoya dört duvardan sekiyor, ta ki 4. duvardan seyirciye ulaşmaktan başka gidecek yeri kalmayana kadar. Tam olarak onların hissettiği gibi hissetmeye başlamıştım.
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