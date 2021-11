https://tr.sputniknews.com/20211113/tarantino-en-cok-korktugu-filmi-acikladi-1050767756.html

Tarantino en çok korktuğu filmi açıkladı

Tarantino en çok korktuğu filmi açıkladı

ABD'li yönetmen Quentin Tarantino, katıldığı bir etkinlikte kendisini bugüne kadar korkutmayı başaran nadir filmin hangisi olduğunu açıkladı. 13.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-13T16:01+0300

2021-11-13T16:01+0300

2021-11-13T16:01+0300

yaşam

sinema

quentin tarantino

korku filmi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103986/90/1039869006_0:0:3217:1810_1920x0_80_0_0_0c820a00243516d824326348e71ff9e8.jpg

ABD'li yönetmen Quentin Tarantino, Bir Zamanlar… Hollywood'da (Once Upon A Time… in Hollywood) filminin roman uyarlamasını tanıtmak üzere katıldığı programda kendisini bugüne kadar korkutmayı başaran nadir bir filmden bahsetti.NTV'nin Independent''tan aktardığı habere göre, Stephen Colbert'in The Late Show'una katılan ünlü yönetmen, John Carpenter'ın korku klasiği Şey'e (The Thing) duyduğu hayranlığı anlattı.Program sırasında Tarantino, Şey'i kullandığı pratik efektler nedeniyle övdü ve filmin tüm zamanların en iyi yapımlarından biri olduğunu söyledi.Tarantino şu ifadeleri kullandı:Yönetmen filmin kendisini neden korkuttuğunuysa şu şekilde anlattı:Tarantino filmdeki paranoyanın giderek elle tutulur hale geldiğiniyse şöyle aktarıyor:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sinema, quentin tarantino, korku filmi