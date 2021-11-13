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THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'ya Japonya Devlet Nişanı
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'ya Japonya Devlet Nişanı
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'ya, Türkiye ve Japonya arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmaları nedeniyle... 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T15:09+0300
2021-11-13T15:09+0300
yaşam
ilker aycı
japonya
thy
devlet nişanı
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Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, Japonya İmparatoru Naruhito tarafından 'Altın Işıklar Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı Yüce Kordonu' ile taltif edildi.Tören Çırağan Sarayı'nda yapıldı.Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, ekonomi ve kültürel alandaki işbirliği nedeniyle İlker Aycı'ya "Altın Işıklar Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı" nı takdim etti.Japonya Devlet Nişanı verilen altıncı Türk olan Aycı "Türk-Japon ilişkilerine elimden gelen tüm gayreti göstereceğime söz veriyorum" dedi.
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ilker aycı, japonya, thy, devlet nişanı

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'ya Japonya Devlet Nişanı

15:09 13.11.2021
© AA / Fırat Özkoyuncuİlker Aycı
İlker Aycı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
© AA / Fırat Özkoyuncu
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Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'ya, Türkiye ve Japonya arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmaları nedeniyle Japonya Devlet Nişanı verildi.
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, Japonya İmparatoru Naruhito tarafından 'Altın Işıklar Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı Yüce Kordonu' ile taltif edildi.

Tören Çırağan Sarayı'nda yapıldı.
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, ekonomi ve kültürel alandaki işbirliği nedeniyle İlker Aycı'ya "Altın Işıklar Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı" nı takdim etti.

Japonya Devlet Nişanı verilen altıncı Türk olan Aycı "Türk-Japon ilişkilerine elimden gelen tüm gayreti göstereceğime söz veriyorum" dedi.
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