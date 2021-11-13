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Türkiye A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık'ı 6-0 yendi
21:56 13.11.2021 (güncellendi: 22:09 13.11.2021)
© AA / Arif Hüdaverdi YamanTürkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Cebelitarık'ı 6-0 yendi ve puanını 18'e çıkardı.
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Cebelitarık'ı 6-0 yendi ve puanını 18'e çıkardı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında Cebelitarık ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Puanını 18'e çıkartan A Milli Takım, Norveç'in Letonya ile 0-0 kalmasıyla averajla ikinci sıraya yükseldi.
Ay-yıldızlılar 11. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı bu gol A Milli Takım'ın tarihindeki 800. gol olarak tarihe geçti.
🇹🇷 Kerem Aktürkoğlu has scored 2 goals in his last 3 #WCQ games 🔥 https://t.co/UQWxJjC4zP pic.twitter.com/zersl5rimq— European Qualifiers (@EURO2024) November 13, 2021
22. dakikada Cebelitarık mücadelede 10 kişi kaldı. Cebelitarık'ta Olivero, Zeki'ye yaptığı faul sonrası hakemin VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Türkiye, 38. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı.
41. dakikada Halil Dervişoğlu kendisinin 2., milli takımın 3. golünü ağlarla buluşturdu.
65. dakikada Merih Demiral, 4. golü kaydetti.
Serdar Dursun 81. dakikada farkı 5'e çıkaran golü ağlarla buluşturdu.
Mert Müldür, 84. dakikada skoru 6-0'a getirdi.
🇳🇴 0-0 🇱🇻— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 13, 2021
🇹🇷 6-0 🇬🇮
🔥 Turkey hit six but it's advantage to the Oranje after Latvia hold Norway 🧡#WCQ | #WorldCup pic.twitter.com/aJst6u1Mqc
Ay-yıldızlı ekip, Cebelitarık mücadelesinden sonra Karadağ ile 16 Kasım Salı günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla grup maçlarını tamamlayacak.
Grup diğer maçlarında Norveç, Letonya ile 0-0 berabere kaldı.
Hollanda ise Karadağ ile saat 22.45'te karşı karşıya gelecek.
Grubun son hafta maçında ise Hollanda ile Norveç, Amsterdam'da karşı karşıya gelecek.