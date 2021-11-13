https://tr.sputniknews.com/20211113/turkiye-a-milli-futbol-takimi-cebelitariki-6-0-yendi-1050774487.html

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık'ı 6-0 yendi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık'ı 6-0 yendi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Cebelitarık'ı 6-0 yendi ve puanını 18'e çıkardı. 13.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye a milli futbol takımı

spor

cebelitarık

2022 fifa dünya kupası

eleme

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında Cebelitarık ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Puanını 18'e çıkartan A Milli Takım, Norveç'in Letonya ile 0-0 kalmasıyla averajla ikinci sıraya yükseldi.Ay-yıldızlılar 11. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı bu gol A Milli Takım'ın tarihindeki 800. gol olarak tarihe geçti.22. dakikada Cebelitarık mücadelede 10 kişi kaldı. Cebelitarık'ta Olivero, Zeki'ye yaptığı faul sonrası hakemin VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Türkiye, 38. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı.41. dakikada Halil Dervişoğlu kendisinin 2., milli takımın 3. golünü ağlarla buluşturdu.65. dakikada Merih Demiral, 4. golü kaydetti.Serdar Dursun 81. dakikada farkı 5'e çıkaran golü ağlarla buluşturdu.Mert Müldür, 84. dakikada skoru 6-0'a getirdi.Ay-yıldızlı ekip, Cebelitarık mücadelesinden sonra Karadağ ile 16 Kasım Salı günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla grup maçlarını tamamlayacak.Grup diğer maçlarında Norveç, Letonya ile 0-0 berabere kaldı.Hollanda ise Karadağ ile saat 22.45'te karşı karşıya gelecek.Grubun son hafta maçında ise Hollanda ile Norveç, Amsterdam'da karşı karşıya gelecek.

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türkiye a milli futbol takımı, cebelitarık, 2022 fifa dünya kupası, eleme