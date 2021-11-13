Türkiye genelindeki 112 acil çağrı merkezleri 89 milyon çağrıyı yanıtladı

"4 dilde hizmet verilmekte, engelli vatandaşlarımız için Engelsiz 112 uygulamasıyla işitme dili bilen personelimiz aracılığıyla çağrı hizmeti verilmektedir. e-Çağrı hizmetiyle, kaza yapan araçlara otomatik bağlanarak kazazedelere yardım hizmeti ulaştırılabilmektedir. 2020 yılında 53 ilimizde faaliyette olan acil çağrı merkezleri 88 milyon, 2021 yılı kasım ayında 81 ilimiz aktifken toplam 89 milyon çağrı karşılanmıştır. Bu yıl içinde Almanca, İngilizce, Arapça ve Rusça toplam 35 bin çağrı karşılanmıştır."