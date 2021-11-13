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Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Aybaş: Rakıya zam geldi
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Aybaş: Rakıya zam geldi
Türkiye Tekel Bayileri Platformu (TTB) Başkanı Özgür Aybaş, rakı çeşitlerine zam geldiğini açıkladı. 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T10:15+0300
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türkiye
rakı
zam
özgür aybaş
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Türkiye Tekel Bayileri Platformu (TTB) Başkanı Özgür Aybaş, Efe Alkollü İçecekler Ticaret A.Ş.’ye ait rakı çeşitlerine gelen zamlara dair yeni bir fiyat listesi paylaştı.Aybaş bir kullanıcının sorusu üzerine, bu zamların ‘maliyet zammı’ olduğunu belirtirken yüzde 17 ile yüzde 25 bandında daha büyük ÖTV zammının da aralık sonu veya ocak başında geleceğini aktardı.TTB başkanının paylaştığı belgeye göre zam 15 Kasım’dan itibaren uygulanacak.
https://tr.sputniknews.com/20211101/turkiye-tekel-bayiler-platformu-baskani-aybas-alkole-zam-geldi-1050364994.html
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rakı, zam, özgür aybaş

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Aybaş: Rakıya zam geldi

10:15 13.11.2021
© Sputnik / Atakan ŞalcıoğluRakı kadehi
Rakı kadehi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
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Türkiye Tekel Bayileri Platformu (TTB) Başkanı Özgür Aybaş, rakı çeşitlerine zam geldiğini açıkladı.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu (TTB) Başkanı Özgür Aybaş, Efe Alkollü İçecekler Ticaret A.Ş.’ye ait rakı çeşitlerine gelen zamlara dair yeni bir fiyat listesi paylaştı.
Aybaş bir kullanıcının sorusu üzerine, bu zamların ‘maliyet zammı’ olduğunu belirtirken yüzde 17 ile yüzde 25 bandında daha büyük ÖTV zammının da aralık sonu veya ocak başında geleceğini aktardı.
TTB başkanının paylaştığı belgeye göre zam 15 Kasım’dan itibaren uygulanacak.
Tekel bayi / alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
EKONOMİ
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Aybaş: Alkole zam geldi
1 Kasım, 12:18
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