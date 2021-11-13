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https://tr.sputniknews.com/20211113/tusas-ucretsiz-yeniliyor-thk-yangin-ucaklari-yeniden-ucacak-1050763123.html
TUSAŞ ücretsiz yeniliyor: THK yangın uçakları yeniden uçacak
TUSAŞ ücretsiz yeniliyor: THK yangın uçakları yeniden uçacak
THK bünyesinde bulunan ve çalışabilir durumdaki 6 yangın uçağından 4'ünün revizyonu için TUSAŞ ile anlaştıklarını söyleyen THK Kayyum Heyeti Başkan Vekili... 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T11:56+0300
2021-11-13T11:56+0300
türkiye
yangın
uçak
thk
yangın söndürme
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Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkan Vekili Abdullah Kaya, dünyada faal durumda 25 "CL-215T" (turbo motor) uçağı olduğunu ifade ederek, pistonlu yani THK'de olan "CL-215"lerden de 16 tane bulunduğunu söyledi.Kaya, THK bünyesindeki 9 yangın söndürme uçağından 3'ünün büyük bakımlar ve malzeme ihtiyacı nedeniyle atıl duruma düştüğünü, bu uçakların yeniden uçabilmesi için kaynağa ihtiyaç olduğunu söyledi.Söz konusu kaynağın sağlanamaması nedeniyle 9 uçaktan 6'sının orman yangınlarıyla mücadele faaliyetlerine katılabildiğini belirten Kaya, geçen yıldan itibaren 6 yangın uçağını, yangın söndürme faaliyetlerine katılması için ihaleye hazırladıklarını ancak istenen "turbo motor" şartı nedeniyle katılamadıklarını ifade etti.THK bünyesindeki "CL-215" yangın uçaklarının revizyonlarına bu yılın başında başlanılması nedeniyle yangınlara müdahale edemedikleri bilgisini paylaşan Kaya, revizyon için önemli oranda bütçeye ihtiyaç duyduklarını ve kurumun içinde bulunduğu mali problemler nedeniyle bunu karşılayamadıklarını, bu yüzden ülkede faaliyet gösteren başka kurumlarla iş birliği arayışına girdiklerini vurguladı.THK uçaklarına TUSAŞ desteğiTRT'nin haberine göre, Kaya, bu kapsamda öncelikle uçabilir durumdaki 6 uçaktan 4'ü için TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş) ile anlaşma sağladıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:"Söz konusu anlaşma kapsamında TUSAŞ, 4 uçağın revizyon malzemelerinin tedarikini ücretsiz olarak yapmaya başladı. İmzaladığımız sözleşme gereği, mevcut malzemelerden depolarında bulunanları teslim ettiler. Depolarında bulunmayan malzemeler için de tedarik yaptığımız yurt dışı firmalarla irtibata geçerek ve bu malzemeleri kısa sürede temin ederek bize teslim edecekler. THK olarak yangın sezonuna yetiştirmek üzere 4 uçağımızı hazırlayacağız. 6 uçaktan geriye kalan 2 yangın söndürme uçağı için 2,5 milyon dolar gibi bir paraya ihtiyacımız var, bunu da karşıladığımız takdirde 6 uçak da yangın söndürme sezonuna hazır hale gelebilecektir.
https://tr.sputniknews.com/20210903/thk-kayyum-heyeti-baskani-asci-ucaklar-curumeye-terk-edilmedi-1048566955.html
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yangın, uçak, thk, yangın söndürme

TUSAŞ ücretsiz yeniliyor: THK yangın uçakları yeniden uçacak

11:56 13.11.2021
© AATHK uçağı
THK uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
© AA
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THK bünyesinde bulunan ve çalışabilir durumdaki 6 yangın uçağından 4'ünün revizyonu için TUSAŞ ile anlaştıklarını söyleyen THK Kayyum Heyeti Başkan Vekili Kaya, "TUSAŞ, bu uçakların malzeme tedarikini ücretsiz olarak yapmaya başladı. Böylece uçaklarımızı, yangın sezonuna hazır hale getireceğiz" diye konuştu.
Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkan Vekili Abdullah Kaya, dünyada faal durumda 25 "CL-215T" (turbo motor) uçağı olduğunu ifade ederek, pistonlu yani THK'de olan "CL-215"lerden de 16 tane bulunduğunu söyledi.
Kaya, THK bünyesindeki 9 yangın söndürme uçağından 3'ünün büyük bakımlar ve malzeme ihtiyacı nedeniyle atıl duruma düştüğünü, bu uçakların yeniden uçabilmesi için kaynağa ihtiyaç olduğunu söyledi.
Söz konusu kaynağın sağlanamaması nedeniyle 9 uçaktan 6'sının orman yangınlarıyla mücadele faaliyetlerine katılabildiğini belirten Kaya, geçen yıldan itibaren 6 yangın uçağını, yangın söndürme faaliyetlerine katılması için ihaleye hazırladıklarını ancak istenen "turbo motor" şartı nedeniyle katılamadıklarını ifade etti.
THK bünyesindeki "CL-215" yangın uçaklarının revizyonlarına bu yılın başında başlanılması nedeniyle yangınlara müdahale edemedikleri bilgisini paylaşan Kaya, revizyon için önemli oranda bütçeye ihtiyaç duyduklarını ve kurumun içinde bulunduğu mali problemler nedeniyle bunu karşılayamadıklarını, bu yüzden ülkede faaliyet gösteren başka kurumlarla iş birliği arayışına girdiklerini vurguladı.

THK uçaklarına TUSAŞ desteği

TRT'nin haberine göre, Kaya, bu kapsamda öncelikle uçabilir durumdaki 6 uçaktan 4'ü için TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş) ile anlaşma sağladıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:
"Söz konusu anlaşma kapsamında TUSAŞ, 4 uçağın revizyon malzemelerinin tedarikini ücretsiz olarak yapmaya başladı. İmzaladığımız sözleşme gereği, mevcut malzemelerden depolarında bulunanları teslim ettiler. Depolarında bulunmayan malzemeler için de tedarik yaptığımız yurt dışı firmalarla irtibata geçerek ve bu malzemeleri kısa sürede temin ederek bize teslim edecekler. THK olarak yangın sezonuna yetiştirmek üzere 4 uçağımızı hazırlayacağız. 6 uçaktan geriye kalan 2 yangın söndürme uçağı için 2,5 milyon dolar gibi bir paraya ihtiyacımız var, bunu da karşıladığımız takdirde 6 uçak da yangın söndürme sezonuna hazır hale gelebilecektir.
THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2021
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THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşcı: Uçaklar çürümeye terk edilmedi
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