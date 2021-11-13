Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211113/ukrayna-abd-turkiye-ve-romanya-ile-karadenizde-passex-tatbikati-gerceklestirdik-1050768218.html
Ukrayna: ABD, Türkiye ve Romanya ile Karadeniz’de PASSEX tatbikatı gerçekleştirdik
Ukrayna: ABD, Türkiye ve Romanya ile Karadeniz’de PASSEX tatbikatı gerçekleştirdik
Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Karadeniz’de ABD, Türkiye ve Romanya donanmalarından gemilerle PASSEX tatbikatı gerçekleştirdikleri açıklamasını yaptı. 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T16:09+0300
2021-11-13T16:09+0300
savunma
abd
ukrayna
türkiye
romanya
tatbikat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104081/86/1040818687_0:175:2321:1480_1920x0_80_0_0_4ab000bfcea161af632b7b5f627f7ca0.jpg
Ukrayna tarafının Facebook’ta yaptığı açıklamada, “Karadeniz’de Ukrayna donanması gemileri, ABD, Türkiye ve Romanya donanmasından gemilerle PASSEX tipi tatbikat gerçekleşti. Tatbikatta başka gemilerin yanı sıra ABD 6. Filosu’nun amiral gemisi Mount Whitney yer aldı. ABD donanmasına ait P-8 Poseidon devriye uçağı ve bir helikopter de tatbikattaydı” ifadeleri kullanıldı.Açıklamaya göre tatbikatta ikisi Ukrayna donanmasından olmak üzere toplam yedi gemi görev aldı.Tatbikatın amacıysa NATO standartlarına uygun olarak çok uluslu bir grup içerisinde gemilerin birbirleri ile etkileşimi üzerinde çalışmaktı.Bu tür tatbikatların Karadeniz’de güvenliğin muhafaza edilmesinin yanı sıra, Ukrayna ve ABD donanma kuvvetlerinin denizde ortak operasyon gerçekleştirmesi için hazırlık düzeyinin geliştirilmesini sağladığı ileri sürülüyor.
ukrayna
romanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104081/86/1040818687_56:0:2263:1655_1920x0_80_0_0_27a0c6e51075171371462cef29b7f9a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, ukrayna, türkiye, romanya, tatbikat

Ukrayna: ABD, Türkiye ve Romanya ile Karadeniz’de PASSEX tatbikatı gerçekleştirdik

16:09 13.11.2021
© Fotoğraf : USNavyEurope / TwitterDoğu Akdeniz, ABD, Türkiye, tatbikat
Doğu Akdeniz, ABD, Türkiye, tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
© Fotoğraf : USNavyEurope / Twitter
Abone ol
Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Karadeniz’de ABD, Türkiye ve Romanya donanmalarından gemilerle PASSEX tatbikatı gerçekleştirdikleri açıklamasını yaptı.
Ukrayna tarafının Facebook’ta yaptığı açıklamada, “Karadeniz’de Ukrayna donanması gemileri, ABD, Türkiye ve Romanya donanmasından gemilerle PASSEX tipi tatbikat gerçekleşti. Tatbikatta başka gemilerin yanı sıra ABD 6. Filosu’nun amiral gemisi Mount Whitney yer aldı. ABD donanmasına ait P-8 Poseidon devriye uçağı ve bir helikopter de tatbikattaydı” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamaya göre tatbikatta ikisi Ukrayna donanmasından olmak üzere toplam yedi gemi görev aldı.
Tatbikatın amacıysa NATO standartlarına uygun olarak çok uluslu bir grup içerisinde gemilerin birbirleri ile etkileşimi üzerinde çalışmaktı.
Bu tür tatbikatların Karadeniz’de güvenliğin muhafaza edilmesinin yanı sıra, Ukrayna ve ABD donanma kuvvetlerinin denizde ortak operasyon gerçekleştirmesi için hazırlık düzeyinin geliştirilmesini sağladığı ileri sürülüyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:19Almanya Başbakanı Merkel: Kovid-19 vakaları arttı, önümüzde çok zor haftalar var
16:12Rusya’da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı sayısı rekor düzeye çıktı
16:09Ukrayna: ABD, Türkiye ve Romanya ile Karadeniz’de PASSEX tatbikatı gerçekleştirdik
16:05Polonya: Belarus tren yolu geçişlerini durdurabiliriz
16:03Rusya’nın yeni S-550 füze savunma sistemiyle ilgili bilgi verildi
16:01Tarantino en çok korktuğu filmi açıkladı
16:00Rus Kovid-19 ilacı Areplivir’in ampullerde üretimi Aralık 2021'de başlıyor
15:50Sakatlıklar sonrası A Milli Futbol Takımı'na 2 takviye
15:48Uzungöl'de balık ölümlerinin nedeni belli oldu: Oksijen yetersizliği
15:17'Belarus'taki kriz bizdeki ‘Ey Avrupa, göçmenleri salarım’ ana fikirli çıkıştan farklı'
15:09THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'ya Japonya Devlet Nişanı
15:00BBP lideri Mustafa Destici: Asgari ücret en az 4 bin TL olmalı
14:56Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' mesajı: Muhalefetin ihaleye girecek ülkeleri tehdit etmesi cehalet
14:43Danıştay'ın iki üyesi İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesini hukuka aykırı buldu
14:30Kovid-19'u atlatanlar takip altında: 'Görme bozuklukları, kalp rahatsızlıkları gibi şikayetler var'
14:12Kızına cinsel istismardan hapis cezası onanan adam hala dışarda
14:07Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye telefonu
14:05Fiyatı kırmızı eti aştı, ciğer tüketimi 6 tondan 2 tona düştü
13:54TCMB'den iki tebliğde değişiklik
13:52İsrail, Türkiye'de tutuklanan iki vatandaşının casus olduğu iddiasını reddetti