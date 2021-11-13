https://tr.sputniknews.com/20211113/ukrayna-abd-turkiye-ve-romanya-ile-karadenizde-passex-tatbikati-gerceklestirdik-1050768218.html

Ukrayna: ABD, Türkiye ve Romanya ile Karadeniz’de PASSEX tatbikatı gerçekleştirdik

Ukrayna: ABD, Türkiye ve Romanya ile Karadeniz’de PASSEX tatbikatı gerçekleştirdik

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Karadeniz’de ABD, Türkiye ve Romanya donanmalarından gemilerle PASSEX tatbikatı gerçekleştirdikleri açıklamasını yaptı. 13.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-13T16:09+0300

2021-11-13T16:09+0300

2021-11-13T16:09+0300

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Ukrayna tarafının Facebook’ta yaptığı açıklamada, “Karadeniz’de Ukrayna donanması gemileri, ABD, Türkiye ve Romanya donanmasından gemilerle PASSEX tipi tatbikat gerçekleşti. Tatbikatta başka gemilerin yanı sıra ABD 6. Filosu’nun amiral gemisi Mount Whitney yer aldı. ABD donanmasına ait P-8 Poseidon devriye uçağı ve bir helikopter de tatbikattaydı” ifadeleri kullanıldı.Açıklamaya göre tatbikatta ikisi Ukrayna donanmasından olmak üzere toplam yedi gemi görev aldı.Tatbikatın amacıysa NATO standartlarına uygun olarak çok uluslu bir grup içerisinde gemilerin birbirleri ile etkileşimi üzerinde çalışmaktı.Bu tür tatbikatların Karadeniz’de güvenliğin muhafaza edilmesinin yanı sıra, Ukrayna ve ABD donanma kuvvetlerinin denizde ortak operasyon gerçekleştirmesi için hazırlık düzeyinin geliştirilmesini sağladığı ileri sürülüyor.

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