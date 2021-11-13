https://tr.sputniknews.com/20211113/ukrayna-savunma-bakani-ulkenin-guney-sinirlarina-neptun-gemisavar-fuze-sistemi-yerlestirecegiz-1050772008.html

Ukrayna Savunma Bakanı: Ülkenin güney sınırlarına 'Neptün' gemisavar füze sistemi yerleştireceğiz

Ukrayna Savunma Bakanı: Ülkenin güney sınırlarına 'Neptün' gemisavar füze sistemi yerleştireceğiz

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, 'Neptün' gemi savar füze sistemlerinin ülkenin güney sınırlarına bir an önce yerleştirilmesi için mümkün olan her şeyi... 13.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-13T19:00+0300

2021-11-13T19:00+0300

2021-11-13T19:00+0300

savunma

ukrayna

türkiye

füze

neptün

bayraktar

aleksey reznikov

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Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, ülkenin güney sınırlarına 'Neptün' gemi savar füze sistemlerinin konuşlandırılmasını planladıklarını söyledi.Ülkenin güneyindeki Berdyansk bölgesine ziyareti sırasında açıklamada bulunan Reznikov, "Bugün, 'Neptün' gemi savar füze sistemlerinin Ukrayna Donanmasının hizmetinde olduğunu söylemenin önemli olduğunu düşünüyorum. Yakın gelecekte bu sistemlerin ülkenin güney sınırlarını korumak üzere görevlendirilmesi için şahsen elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.Kiev'in Ukrayna Donanmasının genel potansiyelini güçlendirmeyi amaçladığına vurgu yapan Reznikov, bölgeye ziyaretinin ardından kentteki deniz üssü inşasının hızlandırılması talimatı vereceğini belirtti.'Türkiye ile işbirliğimize dikkat çekmek istiyorum'Reznikov, şöyle devam etti: "Bu amaçla, başta stratejik müttefikimiz ABD olmak üzere Batılı ortaklarla verimli bir şekilde çalışıyoruz. Şu an 'Island' tipi 2 korvet, deniz yoluyla Ukrayna'ya hareket ediyor. 2 Island korvetinin de halihazırda donanmanın hizmetinde olduğunu belirtmek istiyorum. Karadeniz'de stratejik bir ortak olan Türkiye ile işbirliğimize de dikkat çekmek istiyorum. Bir süre önce ilk parti Bayraktar silahlı insansız hava aracı donanmamızın hizmetine girdi. Ayrıca, filomuzun ihtiyaç duyduğu ADA tipi korvetin yapımı da Türk tersanelerinde devam ediyor."

https://tr.sputniknews.com/20211112/ukrayna-savunma-bakani-reznikov-2022de-bir-parti-bayraktar-daha-alacagiz-1050755580.html

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ukrayna, türkiye, füze, neptün, bayraktar, aleksey reznikov