https://tr.sputniknews.com/20211113/yaralilara-yardim-icin-kostu-baska-bir-aracin-altinda-kaldi-1050759740.html

Yaralılara yardım için koştu, başka bir aracın altında kaldı

Yaralılara yardım için koştu, başka bir aracın altında kaldı

Aksaray’da trafik kazasında yaralılara yardım etmek için koşan Samet Hakyol yaralılara müdahale ettiği sırada bir başka aracın çarpması sonucu otomobilin... 13.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-13T03:44+0300

2021-11-13T03:44+0300

2021-11-13T03:44+0300

türkiye

trafik

aksaray

trafik kazası

kaza

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Aksaray'da meydana gelen kazada, Taşpazar Mahallesi istikametinden Otogar istikametine seyreden henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil ile 37 yaşındaki Kerziban Avan idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan arkadaşı 40 yaşındaki Hatice Topaç yaralanırken, diğer sürücü aracıyla olay yerinden kaçtı. Bu sırada yoldan yaya olarak geçen Samet Hakyol yaralılara yardımcı olmak için olay yerine koştu.Yaralılara müdahale ettiği sırada aynı istikametten gelen 26 yaşındaki İbrahim Ethem Özay yönetimindek otomobil kazaya müdahale eden yaya Samet Hakyol’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hakyol otomobilin altında kalırken, bu sırada Samet Hakyol’a çarpan araca da Sinan Önemli idaresindeki otomobil ile Murat Akyol yönetimindeki otomobil çarptı.Toplamda 5 aracın karıştığı kazada araç altında kalan Samet Hakyol’a ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. Araç altında kalan Samet’i gören vatandaşların “Yaşıyor” diye bağrıştı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ve sağlık ekipleri hem Samet Akyol’u hem de araçlardan birinde sıkışan yolcu konumundaki Hatice Topaç’ı sıkıştıkları yerden kurtardı.Kerziban Avan, Sinan Önemli, Murat Akyol, Hatice Topaç, Emine Anıl, Emin Rıza Pişkin, Yasin Bayram Anıl, Muhammed Said Demirbaş ile yaya Samet Hakyol olmak üzere toplam 9 kişinin yaralandığı kazada yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Samet Hakyol’un durumunun ağır olduğu belirtilirken kazaya karışan araç sürücüsü Kerziban Avan’ın 2.25 promil alkollü olduğu tespit edildi.Polisin inceleme yürüttüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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trafik, aksaray, trafik kazası, kaza