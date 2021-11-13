https://tr.sputniknews.com/20211113/yavru-kedi-bacaklari-kesilmis-halde-bulundu-1050771716.html

Yavru kedi bacakları kesilmiş halde bulundu

Yavru kedi bacakları kesilmiş halde bulundu

İstanbul Arnavutköy’de bacakları kesilmiş halde yavru kedi bulundu. Kediyi bulan öğrenciler, "Bunu nasıl yaparlar" diyerek tepkisi dile getirdi. 13.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-13T19:00+0300

2021-11-13T19:00+0300

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yaşam

istanbul

kedi

arnavutköy

yavru kedi

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Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan bir parkın yakınlarındaki çimenlik alanda bacakları kesilmiş şekilde kedi bulundu.Akşam saatlerinde okullarından evlerine dönerken daha yakın olması açısından patika yolu kullanan öğrenciler, çayırlık alanda bacakları kesilmiş bir kedi buldu. İHA'nın aktardığı haberde, kedinin öldüğünü de anlayan öğrenciler, zavallı hayvana işkence yapanlara tepki gösterdi.Kediyi o şekilde gören öğrencilerden Yusuf Doğan, “Biz okuldan dönüyorduk arkadaşlarım ile bu patika yolu kullanalım dedik burada kediyi fark ettik. Burada içki şişeleri de var üzerinde de el izleri var bunu nasıl yapabilirler inanmıyorum gerçekten hayvana zulüm etmek en kötü şey onlarda bizim gibi canlı yetkililerimizden yardım bekliyoruz insanları bu şekilde davranması çok kötü bir şey bu bizi gerçekten üzdü” dedi.

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istanbul, kedi, arnavutköy, yavru kedi