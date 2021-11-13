https://tr.sputniknews.com/20211113/yeni-kurulan-pekin-borsasi-15-kasimda-islemlere-baslayacak-1050760801.html

Yeni kurulan Pekin Borsası 15 Kasım'da işlemlere başlayacak

Yeni kurulan Pekin Borsası 15 Kasım'da işlemlere başlayacak

Pekin'de kurulan, Çin ana karasındaki üçüncü menkul kıymetler borsasının 15 Kasım'da işlemlere başlayacağı bildirildi. 13.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-13T05:12+0300

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ekonomi

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borsa

çin devlet başkanı şi cinping

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Borsadan yapılan açıklamada, 81 şirketin hisselerinin pazartesi gününden itibaren işlem görmeye başlayacağı ifade edildi.İşlemler için 112 aracı kuruma yetki verildiği belirtilen açıklamada, 4 milyondan fazla yatırımcının hisselere ilgi göstermesinin beklendiği kaydedildi.Devlet Başkanı Şi Cinping, 3 Eylül'de Çin Uluslararası Hizmetler Sektörü Fuarı'nda yaptığı konuşmada, Pekin'de yeni bir menkul kıymetler borsasının kurulacağını duyurmuştu.Borsanın, giderek büyüyen internet ve hizmet sektörlerinde yatırım arayışındaki yenilik odaklı küçük ve orta ölçekli işletmelere yer vermesi bekleniyor.Yeni borsa, Şanghay ve Şıncın'dakilerin ardından Çin ana karasında kurulan üçüncü menkul kıymetler borsası olacak.Çin'de ayrıca Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde bir menkul kıymetler borsası bulunuyor.

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çin, pekin, borsa, çin devlet başkanı şi cinping