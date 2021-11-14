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5 yaşındaki çocuk çamaşır makinesine girdi, annesi fark etmeden çalıştırınca hayatını kaybetti
5 yaşındaki çocuk çamaşır makinesine girdi, annesi fark etmeden çalıştırınca hayatını kaybetti
Kastamonu Araç'ta oyun oynamak amacıyla çamaşır makinesinin içine girerek saklanan 5 yaşındaki çocuk, durumdan habersiz olan annesinin makineyi çalıştırması... 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T10:03+0300
2021-11-14T10:05+0300
çamaşır makinesi
türkiye
kastamonu
çocuk
ölüm
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Kastamonu’da edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Mert E., evde oyun oynadığı sırada çamaşır makinesinin içine girerek çamaşırların arasına saklandı.Bu sırada küçük Mert’in annesi Nuran E., çocuğunun içine saklandığından haberi olmadan çamaşırların yıkanması için çamaşır makinesini çalıştırdı. Bir süre sonra gelen seslerden şüphelenen anne, makinenin yanına gitti. Annesi, durdurduğu makinenin kapağını açınca küçük Mert ile karşılaştı.Makineden yaralı bir şekilde annesi tarafından çıkartılan Mert, Araç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından küçük çocuk, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki Mert, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayın ardından Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, küçük Mert’in cenazesi ise morga kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211112/7-yasindaki-cocugun-olumune-yol-acan-siringa-cikolata-davasi-sanigi-denetimimde-bu-urun-yoktu-1050744877.html
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çamaşır makinesi, kastamonu, çocuk, ölüm

5 yaşındaki çocuk çamaşır makinesine girdi, annesi fark etmeden çalıştırınca hayatını kaybetti

10:03 14.11.2021 (güncellendi: 10:05 14.11.2021)
© İHAKastamonu, Araç, acil servis, hastane
Kastamonu, Araç, acil servis, hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
© İHA
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Kastamonu Araç'ta oyun oynamak amacıyla çamaşır makinesinin içine girerek saklanan 5 yaşındaki çocuk, durumdan habersiz olan annesinin makineyi çalıştırması sonucu yaşamını yitirdi.
Kastamonu’da edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Mert E., evde oyun oynadığı sırada çamaşır makinesinin içine girerek çamaşırların arasına saklandı.
Bu sırada küçük Mert’in annesi Nuran E., çocuğunun içine saklandığından haberi olmadan çamaşırların yıkanması için çamaşır makinesini çalıştırdı. Bir süre sonra gelen seslerden şüphelenen anne, makinenin yanına gitti. Annesi, durdurduğu makinenin kapağını açınca küçük Mert ile karşılaştı.
Makineden yaralı bir şekilde annesi tarafından çıkartılan Mert, Araç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından küçük çocuk, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki Mert, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, küçük Mert’in cenazesi ise morga kaldırıldı.
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