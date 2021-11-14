https://tr.sputniknews.com/20211114/5-yasindaki-cocuk-camasir-makinesine-girdi-annesi-fark-etmeden-calistirinca-hayatini-kaybetti-1050779765.html

5 yaşındaki çocuk çamaşır makinesine girdi, annesi fark etmeden çalıştırınca hayatını kaybetti

5 yaşındaki çocuk çamaşır makinesine girdi, annesi fark etmeden çalıştırınca hayatını kaybetti

Kastamonu Araç'ta oyun oynamak amacıyla çamaşır makinesinin içine girerek saklanan 5 yaşındaki çocuk, durumdan habersiz olan annesinin makineyi çalıştırması... 14.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-14T10:03+0300

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çamaşır makinesi

türkiye

kastamonu

çocuk

ölüm

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Kastamonu’da edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Mert E., evde oyun oynadığı sırada çamaşır makinesinin içine girerek çamaşırların arasına saklandı.Bu sırada küçük Mert’in annesi Nuran E., çocuğunun içine saklandığından haberi olmadan çamaşırların yıkanması için çamaşır makinesini çalıştırdı. Bir süre sonra gelen seslerden şüphelenen anne, makinenin yanına gitti. Annesi, durdurduğu makinenin kapağını açınca küçük Mert ile karşılaştı.Makineden yaralı bir şekilde annesi tarafından çıkartılan Mert, Araç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından küçük çocuk, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki Mert, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayın ardından Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, küçük Mert’in cenazesi ise morga kaldırıldı.

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çamaşır makinesi, kastamonu, çocuk, ölüm