https://tr.sputniknews.com/20211114/abdurrahman-dilipak-altinci-asiyla-cip-takacaklar-1050795153.html

Abdurrahman Dilipak: Altıncı aşıyla çip takacaklar

Abdurrahman Dilipak: Altıncı aşıyla çip takacaklar

Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, koronavirüs aşısına ilişkin "İnsanlara altıncı aşıdan sonra çip takarak insan-hayvan-makina arasında bir network... 14.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-14T23:39+0300

2021-11-14T23:39+0300

2021-11-14T23:39+0300

koronavirüs

abdurrahman dilipak

koronavirüs

koronavirüs aşısı

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Türkiye'de aşı karşıtlığıyla tanınan isimler arasında yer alan Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, katıldığı bir programda koronavirüs aşısına ilişkin iddialar ortaya attı.Dilipak, şu ifadeleri kullandı.Dilipak ayrıca, "Z Kuşağı, transhümanizm ürünü. Biyolojik insanın sonu. Biri sizi tanımlıyorsa sizim üzerinizde senaryo yazabilir. Onların üzerinde bir takım hesaplar yapıyor" ifadelerini kullandı.

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2021

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abdurrahman dilipak, koronavirüs, koronavirüs aşısı