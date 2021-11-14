Abdurrahman Dilipak: Altıncı aşıyla çip takacaklar

Türkiye'de aşı karşıtlığıyla tanınan isimler arasında yer alan Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, katıldığı bir programda koronavirüs aşısına ilişkin iddialar ortaya attı.Dilipak, şu ifadeleri kullandı.Dilipak ayrıca, "Z Kuşağı, transhümanizm ürünü. Biyolojik insanın sonu. Biri sizi tanımlıyorsa sizim üzerinizde senaryo yazabilir. Onların üzerinde bir takım hesaplar yapıyor" ifadelerini kullandı.
Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, koronavirüs aşısına ilişkin "İnsanlara altıncı aşıdan sonra çip takarak insan-hayvan-makina arasında bir network hazırlamak istiyorlar" iddiasında bulundu.
Türkiye'de aşı karşıtlığıyla tanınan isimler arasında yer alan Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, katıldığı bir programda koronavirüs aşısına ilişkin iddialar ortaya attı.
Dilipak, şu ifadeleri kullandı.
"2025 geçiş dönemi, global resetçiler için. Starlink projesini tamamladılar, 5G'yi tamamlamak üzereler, insanın yerini alacak olan humonoid isimli robotlar hazırlanıyor. Bunun yanında, cyborg'ler. İnsanlara altıncı aşıdan sonra çip takarak insan-hayvan-makina arasında bir network hazırlamak istiyorlar."