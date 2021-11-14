https://tr.sputniknews.com/20211114/alci-bugunku-rejim-kafaya-koyarsa-chpyi-pkk-ile-isbirligi-gibi-bir-gerekce-gostererek-kapatir-1050784727.html

Alçı: Bugünkü rejim kafaya koyarsa, CHP'yi PKK ile işbirliği gibi bir gerekçe göstererek kapatır

Alçı: Bugünkü rejim kafaya koyarsa, CHP'yi PKK ile işbirliği gibi bir gerekçe göstererek kapatır

Nagehan Alçı, "Maalesef eğer bugünkü rejim kafaya koyarsa CHP’yi PKK ile işbirliği gibi bir gerekçe göstererek kapatır ve ulusalcı olmayan CHP ileri... 14.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-14T14:04+0300

2021-11-14T14:04+0300

2021-11-14T14:07+0300

nagehan alçı

politika

ak parti

mehmet barlas

cumhuriyet halk partisi (chp)

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HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Sabah başyazarı Mehmet Barlas'ın "Bir bakarsınız CHP kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir" yazısıyla başlayan tartışmalara ilişkin olarak şunları söyledi:Alçı yazısında, "Mevcut rejimde bu güç potansiyeli var. Ulusalcı CHP’liler tutuklanmaz çünkü onlar rejim tarafından son tahlilde müttefik olarak görülüyorlar. Eğer bir CHP yöneticisi “Buna güçleri yetmez, hadi gelin görelim” derse üzülerek söylemeliyim ki bu sadece hamaset edebiyatı olur. CHP teşkilatları elbette protesto edecektir ama bu protesto rahatlıkla bertaraf edilebilir" değerlendirmesini yaptı.Alçı şu ifadeleri kullandı:"İkinci sorunun cevabına gelirsek… Yani böyle bir olasılık karşısında CHP’yi kapatabilecek rejimi sarsacak bir toplumsal hareket olur mu? Bana göre yüzde 1 bile ihtimal olmadığını söylemek zorundayım. Ayrıca şuna eminim ki 'CHP’yi kapatma' durumunda CHP medyası tarafından buna en çok şu argümanlarla itiraz edilecektir: 'Esas AKP, PKK ile işbirliği yaptı. AKP çözüm sürecini yürüttü. AKP Kürt açılımı başlattı. AKP megri megri dedi. AKP Şiwan Perwer’e şarkı söyletti. AKP, Osman Öcalan’ı ekrana çıkarttı'. Sevgili samimi muhalif okurlarım… CHP’nin PKK ile işbirliği yaparak kapatılması talebine karşı bu yukarıda alıntıladığım sözleri söyleyebilecek olan ne kadar 'muhalif' yazar varsa bilin ki onlar bu rejimin muhalifi değil, bilakis mevcut çerçevenin bir parçası hepsi.Türk tarihinde eşi benzeri olmayan bir dönemden geçiyoruz. Bu gerçekler hiçbir şekilde medyada konuşulmuyor. Buradan çıkışın tek yolu var. O da önümüzdeki bir buçuk yıl içinde iktidar ve muhalefetin birlikte mevcut sistemi değiştirmesi. O yüzden Türkiye’nin iyiliği için yapılabilecek en önemli şey sabah akşam başkanlık sisteminin derhal terk edilerek parlamenter başbakanlık sistemine dönüşün savunulması. Ben bu noktada Tayyip Erdoğan’ın SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmesinde “50 artı 1 diyerek yanlış yaptık” demesini çok kritik buldum. Bu cümle anahtar olabilir."

https://tr.sputniknews.com/20211112/bir-bakarsiniz-chp-kapatilmis-olabilir-diyen-barlas-fantezi-olsun-diye-soz-etmistim-1050725599.html

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nagehan alçı, ak parti, mehmet barlas, cumhuriyet halk partisi (chp)