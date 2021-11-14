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Almanya'da 1912'de kurulan spor kulübü ismini 'Türkgücü Kirchheim' olarak değiştirdi
Almanya'da 1912'de kurulan spor kulübü ismini 'Türkgücü Kirchheim' olarak değiştirdi
Almanya'nın Stuttgart kenti yakınlarındaki 40 bin nüfuslu Kirchheim beldesinde 1912 yılında kurulan 'Turn Gemeinde Kirchheim' amatör spor kulübü ismini... 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T15:50+0300
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almanya
türkgücü kirheim
spor
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Naziler tarafından 1933 yılında kapatılan ve 1949 yılında tekrar faaliyete geçen kulübün Basın Sözcüsü Habib Aydın bunun kulübe olan desteği arttıracağına inandıklarını dile getirdi. Aydın, amaçlarının diğer kulüplerde şans bulamayan gençlere milliyetine ve dinine bakılmaksızın eşit şekilde şans vermek ve spor yapma imkanı sunmak olduğunu belirtti. Yeni sponsorlar bularak kulübü güçlendirmek istediklerini ifade eden Aydın, Okan Elmas'ın başkanlığını yürüteceği kulübün yeni armasında mor ve siyah renklerinin korunduğunu ve armaya Türk bayrağını simgeleyen beyaz zemine ay ve yıldızın eklendiğini vurguladı. Aydın, kulüplerinde futbol başta olmak üzere diğer spor branşlarında da faaliyet gösterdiklerini kaydetti.
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almanya, türkgücü kirheim

Almanya'da 1912'de kurulan spor kulübü ismini 'Türkgücü Kirchheim' olarak değiştirdi

15:50 14.11.2021 (güncellendi: 16:00 14.11.2021)
© AA / Türkgücü Kirchheim Spor KulübüAlmanya'nın Stuttgart kenti yakınlarındaki 40 bin nüfuslu Kirchheim beldesinde 1912 yılında kurulan "Turn Gemeinde Kirchheim" amatör spor kulübü, ismini "Türkgücü Kirchheim" olarak değiştirdi. Naziler tarafından 1933 yılında kapatılan ve 1949 yılında tekrar faaliyete geçen kulübün kadrosunda Türk gençleri de yer alıyor.
Almanya'nın Stuttgart kenti yakınlarındaki 40 bin nüfuslu Kirchheim beldesinde 1912 yılında kurulan Turn Gemeinde Kirchheim amatör spor kulübü, ismini Türkgücü Kirchheim olarak değiştirdi. Naziler tarafından 1933 yılında kapatılan ve 1949 yılında tekrar faaliyete geçen kulübün kadrosunda Türk gençleri de yer alıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
© AA / Türkgücü Kirchheim Spor Kulübü
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Almanya'nın Stuttgart kenti yakınlarındaki 40 bin nüfuslu Kirchheim beldesinde 1912 yılında kurulan 'Turn Gemeinde Kirchheim' amatör spor kulübü ismini 'Türkgücü Kirchheim' olarak değiştirdi.
Naziler tarafından 1933 yılında kapatılan ve 1949 yılında tekrar faaliyete geçen kulübün Basın Sözcüsü Habib Aydın bunun kulübe olan desteği arttıracağına inandıklarını dile getirdi.
Aydın, amaçlarının diğer kulüplerde şans bulamayan gençlere milliyetine ve dinine bakılmaksızın eşit şekilde şans vermek ve spor yapma imkanı sunmak olduğunu belirtti.
Yeni sponsorlar bularak kulübü güçlendirmek istediklerini ifade eden Aydın, Okan Elmas'ın başkanlığını yürüteceği kulübün yeni armasında mor ve siyah renklerinin korunduğunu ve armaya Türk bayrağını simgeleyen beyaz zemine ay ve yıldızın eklendiğini vurguladı.
Aydın, kulüplerinde futbol başta olmak üzere diğer spor branşlarında da faaliyet gösterdiklerini kaydetti.
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