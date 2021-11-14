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Ankara'da freni boşalan kamyon araçları ezdi
Ankara'da freni boşalan kamyon araçları ezdi
Ankara'nın Keçiören ilçesinde freni boşalan kamyon park halindeki araçları ezdi. 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T19:52+0300
2021-11-14T19:52+0300
2021-11-14T19:52+0300
türkiye
ankara
trafik kazası
otomobil
kaza
araç
kamyon
fren arızası
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Ankara'da, Keçiören Bölük Caddesi'nde park halindeki 06 BJ 5025 plakalı kamyonun freni boşaldı.Önündeki aracı sürükleyerek ilerleyen kamyon, cadde üzerindeki apartmanın balkonuna çarparak Bizim Caddesi'nde park halindeki 06 YL 175 plakalı otomobilin üzerine düştü.Önünde sürüklediği araç ise çarpışmanın etkisiyle yolun karşına geçerek, 2 araca daha hasar verdi.Çok sayıda polis, itfaiye ve ambulansın sevk edildiği kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonun da aralarında bulunduğu 6 araçta maddi hasar meydana geldi.Kaza bölgesinde hasar tespit çalışmalarına başlandı.
https://tr.sputniknews.com/20211026/arabasini-park-ederken-4-yasindaki-cocugunu-ezdi-1050174316.html
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ankara, trafik kazası, otomobil, kaza, araç, kamyon, fren arızası
Ankara'da freni boşalan kamyon araçları ezdi
Ankara'nın Keçiören ilçesinde freni boşalan kamyon park halindeki araçları ezdi.
Ankara'da,
Keçiören Bölük Caddesi'nde park halindeki 06 BJ 5025 plakalı kamyonun freni boşaldı.
Önündeki aracı sürükleyerek ilerleyen kamyon,
cadde üzerindeki apartmanın balkonuna çarparak Bizim Caddesi'nde park halindeki 06 YL 175 plakalı otomobilin üzerine düştü.
Önünde sürüklediği araç ise çarpışmanın etkisiyle yolun karşına geçerek, 2 araca daha
hasar verdi.
Çok sayıda polis, itfaiye ve ambulansın sevk edildiği kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonun da aralarında bulunduğu
6 araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaza bölgesinde
hasar tespit çalışmalarına başlandı.