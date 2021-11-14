https://tr.sputniknews.com/20211114/ankarada-freni-bosalan-kamyon-araclari-ezdi-1050791704.html

Ankara'da freni boşalan kamyon araçları ezdi

Ankara'da freni boşalan kamyon araçları ezdi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde freni boşalan kamyon park halindeki araçları ezdi. 14.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-14T19:52+0300

2021-11-14T19:52+0300

2021-11-14T19:52+0300

türkiye

ankara

trafik kazası

otomobil

kaza

araç

kamyon

fren arızası

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Ankara'da, Keçiören Bölük Caddesi'nde park halindeki 06 BJ 5025 plakalı kamyonun freni boşaldı.Önündeki aracı sürükleyerek ilerleyen kamyon, cadde üzerindeki apartmanın balkonuna çarparak Bizim Caddesi'nde park halindeki 06 YL 175 plakalı otomobilin üzerine düştü.Önünde sürüklediği araç ise çarpışmanın etkisiyle yolun karşına geçerek, 2 araca daha hasar verdi.Çok sayıda polis, itfaiye ve ambulansın sevk edildiği kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonun da aralarında bulunduğu 6 araçta maddi hasar meydana geldi.Kaza bölgesinde hasar tespit çalışmalarına başlandı.

https://tr.sputniknews.com/20211026/arabasini-park-ederken-4-yasindaki-cocugunu-ezdi-1050174316.html

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ankara, trafik kazası, otomobil, kaza, araç, kamyon, fren arızası