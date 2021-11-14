https://tr.sputniknews.com/20211114/atik-ayristirma-tesisinde-bebek-cesedi-bulundu-1050789489.html

Atık ayrıştırma tesisinde bebek cesedi bulundu

Atık ayrıştırma tesisinde bebek cesedi bulundu

Eskişehir'de şehir çöplüğünün içerisindeki atık ayrıştırma tesisinde yeni doğmuş kız bebek cesedi bulundu. 14.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-14T17:29+0300

2021-11-14T17:29+0300

2021-11-14T17:29+0300

türkiye

eskişehir

polis

bebek

ceset

atık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0e/1050789460_0:15:640:375_1920x0_80_0_0_aa5ad33adce906f4c97e54d221eb5ab8.jpg

Eskişehir'de, Odunpazarı ilçesi Sarısungur Mahallesi'ndeki şehir çöplüğünün içerisinde faaliyet gösteren atık ayrıştırma tesisinde görev yapan çalışanlar, bant üzerinde yeni doğmuş kız bebek cesedi buldu. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ayıklama bantı üzerinde üstü beyaz örtü ile örtülmüş bebeğin cesedi, Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi'nin incelemeleri sonucu otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan araştırmada olay yerine saat 20.00'den itibaren Eskişehir kent merkezinden toplanan çöplerin getirildiği ve ayrıştırma bandına alındığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20211025/adiyamanda-aniz-yangininda-erkek-cesedi-bulundu-1050169500.html

türkiye

eskişehir

bebek

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eskişehir, polis, bebek, ceset, atık