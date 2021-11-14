https://tr.sputniknews.com/20211114/atilla-yayla-chp-kapatilmali-1050794194.html

Atilla Yayla: CHP kapatılmalı

Atilla Yayla: CHP kapatılmalı

Yeni Şafak yazarı Atilla Yayla 2013 yılındaki 'CHP kapatılmalı' başlıklı yazısını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak "CHP'nin mağdurlarıyla... 14.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-14T22:49+0300

2021-11-14T22:49+0300

2021-11-14T22:49+0300

politika

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

cumhuriyet halk partisi (chp)

atilla yayla

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0e/1050794169_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e2aa8e6a116fe380d6bc18ef9cd1c8ee.jpg

Yeni Şafak yazarı Atilla Yayla 2013 yılında kaleme aldığı 'CHP kapatılmalı' başlıklı yazısını yeniden gündeme taşıdı.Yayla, sosyal medya hesabı üzerinden yazısını paylaşarak, ""CHP'nin mağdurlarıyla "helalleşmesi" imkansız ve de gereksiz. Sağlam ve sağlıklı bir demokrasi için CHP'nin tasfiye edilmesi şart. CHP kapatılmalı!" notunu düştü.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yayınladığı 4 dakika 30 saniyelik bir videoyu, "Ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve sevgiyi gördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" başlığıyla paylaşmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211113/kilicdaroglu-helallesme-yolculuguna-cikma-karari-aldim-1050764456.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), atilla yayla