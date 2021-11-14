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Atilla Yayla: CHP kapatılmalı
Atilla Yayla: CHP kapatılmalı
Yeni Şafak yazarı Atilla Yayla 2013 yılındaki 'CHP kapatılmalı' başlıklı yazısını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak "CHP'nin mağdurlarıyla... 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T22:49+0300
2021-11-14T22:49+0300
politika
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
cumhuriyet halk partisi (chp)
atilla yayla
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Yeni Şafak yazarı Atilla Yayla 2013 yılında kaleme aldığı 'CHP kapatılmalı' başlıklı yazısını yeniden gündeme taşıdı.Yayla, sosyal medya hesabı üzerinden yazısını paylaşarak, ""CHP'nin mağdurlarıyla "helalleşmesi" imkansız ve de gereksiz. Sağlam ve sağlıklı bir demokrasi için CHP'nin tasfiye edilmesi şart. CHP kapatılmalı!" notunu düştü.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yayınladığı 4 dakika 30 saniyelik bir videoyu, "Ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve sevgiyi gördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" başlığıyla paylaşmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211113/kilicdaroglu-helallesme-yolculuguna-cikma-karari-aldim-1050764456.html
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türkiye, kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), atilla yayla

Atilla Yayla: CHP kapatılmalı

22:49 14.11.2021
© DHAYeni Şafak yazarı Atilla Yayla
Yeni Şafak yazarı Atilla Yayla - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
© DHA
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Yeni Şafak yazarı Atilla Yayla 2013 yılındaki 'CHP kapatılmalı' başlıklı yazısını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak "CHP'nin mağdurlarıyla "helalleşmesi" imkansız ve de gereksiz. Sağlam ve sağlıklı bir demokrasi için CHP'nin tasfiye edilmesi şart. CHP kapatılmalı!" dedi.
Yeni Şafak yazarı Atilla Yayla 2013 yılında kaleme aldığı 'CHP kapatılmalı' başlıklı yazısını yeniden gündeme taşıdı.
Yayla, sosyal medya hesabı üzerinden yazısını paylaşarak, ""CHP'nin mağdurlarıyla "helalleşmesi" imkansız ve de gereksiz. Sağlam ve sağlıklı bir demokrasi için CHP'nin tasfiye edilmesi şart. CHP kapatılmalı!" notunu düştü.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yayınladığı 4 dakika 30 saniyelik bir videoyu, "Ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve sevgiyi gördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" başlığıyla paylaşmıştı.
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
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