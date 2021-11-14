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Avusturya'dan dünya için bir ilk: Aşısızlara sokağa çıkma yasağı
Avusturya'dan dünya için bir ilk: Aşısızlara sokağa çıkma yasağı
Avrupa'da Kovid vakalarının yeniden rekor düzeylere çıkması karşısında Hollanda, herkese yönelik kısmi kapanma ilan etti. Avusturya ise iki doz aşı olmuşlara... 14.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-14T17:06+0300
2021-11-14T17:43+0300
koronavirüs
avusturya
alexander schallenberg
viyana
sokağa çıkma yasağı
kısıtlama
aşı
kapanma
sokağa çıkma kısıtlaması
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Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg, basın toplantısında, Kovid-19'a karşı tam aşılanmamış veya yakın zamanda Kovid-19'dan iyileşmemişler için bu gece yarısından itibaren ülke çapında sokağa çıkma yasağının başlayacağını açıkladı.'Nüfusun üçte biri evden çıkamayacak'Schallenberg gazetecilere "Durum ciddi... Bu adımı gönül rahatlığıyla atmıyoruz ama ne yazık ki gerekli" diyerek ekledi:"Aslında nüfusun üçte birine 'Belli sebepler dışında artık dairenizden çıkmayacaksınız' diyoruz. Bu aşılılarla aşısızlar arasındaki temaslarda büyük azalma sağlayacak."12 yaşından küçüklerin hariç tutulduğu kapanmaya uyulup uyulmadığını polis takip edecek ve ihlalciler cezalandırılacak. Aşısızlar sadece işe gitme zorunluluğu, doktora gitme, en yakın markete gitme, beden egzersizi yapma gibi temel sebepler için sokağa çıkabilecek.Şimdilik 10 gün yürürlükteSağlık Bakanı Wolfgang Mückstein da aşısızların evde kal uygulamasına uymaları için 10 gün boyunca rastgele yerinde kontroller yapılacağını, bundan sonra uygulamanın gözden geçirileceğini söyledi.Schallenberg'in Muhafazakar-Yeşiller koalisyonu tarafından kontrol edilen parlamentonun, önlemi bugün ilerleyen saatlerde onaylaması bekleniyor.Schallenberg ile Mückstein, henüz aş yaptırmamışları aşı olmaya da çağırdı.3.1 milyon kişi etkilenecekAvusturya'nın 9 milyonu geçen nüfusunun yüzde 65'i iki doz aşı olmuş durumda. Bu, yüzde 67'lik AB ortalamasına yaklaşan, ancak Batı Avrupa ortalamasından düşük bir oran. Tam aşılanmamış kalan nüfusun yüzde 35'ine denk gelen 3.1 milyon kişi, kapanma kısıtlamalarından etkilenecek.AB için diğer ilk: Viyana, 5-11 yaş arasındaki çocukları aşılıyorAynı zamanda Viyana, yarından itibaren 5-11 yaş arasındaki çocuklara aşılama yapan AB'deki ilk bölge olacak. Avusturya başkentinin yerel yönetimi, aşı kayıtları açıldığında 5 binden fazla çocuk için randevu alındığını belirtti. Avrupa İlaç Kurumu (EMA), bu yaş grubu için henüz hiçbir aşıya acil kullanım yetkisi vermiş değil, ancak AB üyesi devletlerin halk sağlığıyla ilgili acil durumda bu yetkiyi kullanma hakkı var. Bugüne dek Kovid'e 11 bin 700 civarında can kaybı veren Avusturya'da dün 13 binden fazla yeni vaka kayıtlara geçti.
https://tr.sputniknews.com/20211112/avusturya-basbakani-asilanmamislari-eve-kapatmamizin-eli-kulaginda-1050735902.html
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avusturya, alexander schallenberg, viyana, sokağa çıkma yasağı, kısıtlama, aşı, kapanma, sokağa çıkma kısıtlaması

Avusturya'dan dünya için bir ilk: Aşısızlara sokağa çıkma yasağı

17:06 14.11.2021 (güncellendi: 17:43 14.11.2021)
© AAAvusturya’da iş yerlerinde Kovid-19 aşısı ve test şartı aranacak
Avusturya’da iş yerlerinde Kovid-19 aşısı ve test şartı aranacak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
© AA
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Avrupa'da Kovid vakalarının yeniden rekor düzeylere çıkması karşısında Hollanda, herkese yönelik kısmi kapanma ilan etti. Avusturya ise iki doz aşı olmuşlara yeni kısıtlama dayatmama tercihiyle sadece aşısızlara yönelik kapanma açıklayan ilk ülke oldu.
Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg, basın toplantısında, Kovid-19'a karşı tam aşılanmamış veya yakın zamanda Kovid-19'dan iyileşmemişler için bu gece yarısından itibaren ülke çapında sokağa çıkma yasağının başlayacağını açıkladı.

'Nüfusun üçte biri evden çıkamayacak'

Schallenberg gazetecilere "Durum ciddi... Bu adımı gönül rahatlığıyla atmıyoruz ama ne yazık ki gerekli" diyerek ekledi:
"Aslında nüfusun üçte birine 'Belli sebepler dışında artık dairenizden çıkmayacaksınız' diyoruz. Bu aşılılarla aşısızlar arasındaki temaslarda büyük azalma sağlayacak."
12 yaşından küçüklerin hariç tutulduğu kapanmaya uyulup uyulmadığını polis takip edecek ve ihlalciler cezalandırılacak. Aşısızlar sadece işe gitme zorunluluğu, doktora gitme, en yakın markete gitme, beden egzersizi yapma gibi temel sebepler için sokağa çıkabilecek.
Alexander Schallenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
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Avusturya Başbakanı: Aşılanmamışları eve kapatmamızın eli kulağında
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Şimdilik 10 gün yürürlükte

Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein da aşısızların evde kal uygulamasına uymaları için 10 gün boyunca rastgele yerinde kontroller yapılacağını, bundan sonra uygulamanın gözden geçirileceğini söyledi.
Schallenberg'in Muhafazakar-Yeşiller koalisyonu tarafından kontrol edilen parlamentonun, önlemi bugün ilerleyen saatlerde onaylaması bekleniyor.
Schallenberg ile Mückstein, henüz aş yaptırmamışları aşı olmaya da çağırdı.

3.1 milyon kişi etkilenecek

Avusturya'nın 9 milyonu geçen nüfusunun yüzde 65'i iki doz aşı olmuş durumda. Bu, yüzde 67'lik AB ortalamasına yaklaşan, ancak Batı Avrupa ortalamasından düşük bir oran. Tam aşılanmamış kalan nüfusun yüzde 35'ine denk gelen 3.1 milyon kişi, kapanma kısıtlamalarından etkilenecek.

AB için diğer ilk: Viyana, 5-11 yaş arasındaki çocukları aşılıyor

Aynı zamanda Viyana, yarından itibaren 5-11 yaş arasındaki çocuklara aşılama yapan AB'deki ilk bölge olacak. Avusturya başkentinin yerel yönetimi, aşı kayıtları açıldığında 5 binden fazla çocuk için randevu alındığını belirtti. Avrupa İlaç Kurumu (EMA), bu yaş grubu için henüz hiçbir aşıya acil kullanım yetkisi vermiş değil, ancak AB üyesi devletlerin halk sağlığıyla ilgili acil durumda bu yetkiyi kullanma hakkı var.
Bugüne dek Kovid'e 11 bin 700 civarında can kaybı veren Avusturya'da dün 13 binden fazla yeni vaka kayıtlara geçti.
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